Après avoir été reportés d’un an à cause de la pandémie de COVID-19, les Jeux olympiques de Tokyo seraient finalement en voie d’être annulés, selon le quotidien britannique The Times, qui cite une source dans le gouvernement japonais.

Antoine Trussart

La Presse

Plutôt que de tenir la compétition sportive dans des conditions difficiles, la Ville de Tokyo essaierait plutôt d’obtenir l’organisation des Jeux à la prochaine date disponible, soit 2032.

La source gouvernementale citée par The Times affirme qu’il y aurait une entente au sein de la coalition au pouvoir disant que les Jeux ne pourront pas avoir lieu cette année. La difficulté serait maintenant de trouver une manière d’annoncer l’annulation sans perdre la face et sans nuire aux chances de Tokyo pour 2032.

« Personne ne veut être le premier à le dire, mais le consensus est que c’est trop difficile, affirme la source de The Times. Personnellement, je ne pense pas que ça aura lieu. » Le coup d’envoi des Jeux olympiques de Tokyo est toujours officiellement prévu pour le 23 juillet prochain.

« Le Comité olympique canadien (COC) a confiance que les Jeux peuvent avoir lieu de façon sécuritaire et avec succès, en considérant tout ce qui a été appris dans le monde des sports ces derniers mois et l'attention portée aux mesures sanitaires par le CIO et le comité organisateur de Tokyo 2020 » a déclaré David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du COC, dans une enfilade sur Twitter jeudi soir.

Il affirme continuer les préparations en attendant une décision officielle du Comité international olympique et du comité organisateur des jeux de Tokyo.

La pression monte sur le gouvernement nippon depuis quelques mois. Un sondage récent estime que 80 % de la population japonaise croyait que les Jeux devraient être annulés ou reportés à nouveau.

Jeudi dernier pourtant, le président du CIO s’est montré ferme : « Nous n’avons à cet instant aucune raison de croire que les Jeux olympiques à Tokyo ne s’ouvriront pas le 23 juillet dans le stade olympique à Tokyo », a dit Thomas Bach dans un entretien à l’agence japonaise Kyodo.

Les prochains Jeux olympiques d’été sont prévus à Paris en 2024 et Los Angeles en 2028.

– Avec l’Agence France-Presse