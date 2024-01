Isaac Del Toro dans les pas de Tadej Pogacar

(Adélaïde) Première course World Tour et première victoire : le Mexicain Isaac Del Toro, nouveau phénomène du cyclisme mondial, justifie déjà sa réputation au Tour Down Under, où il marche dans les pas de Tadej Pogacar, qu’il a rejoint cet hiver dans l’équipe UAE.