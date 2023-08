Olivia Baril (UAE ADQ) et ses coéquipières ont obtenu d’excellents résultats tout au long de la dernière semaine lors des cinq étapes du Tour de Scandinavie qui se déroulait entre la Norvège et le Danemark. L’athlète de Rouyn-Noranda a pris le sixième rang (+1 minute 6 secondes) du classement général après avoir terminé 11e (+5 secondes) lors de la dernière étape du Tour, dimanche.

louis-michel lelievre Sportcom

« Ç’a vraiment bien été, je suis contente avec ma place au classement général. Les parcours étaient tellement beaux en Norvège, ce n’était jamais vraiment plat, il y avait toujours des difficultés et c’était très intéressant », a confié Baril à Sportcom.

Baril s’est également réjouie d’avoir été accompagnée dans le top 10 au classement final par sa coéquipière de 19 ans Alena Ivanchenko, elle qui a également terminé la semaine avec le maillot de meilleur jeune.

Lors du contre-la-montre disputé samedi à l’occasion de la quatrième étape du Tour, Baril a terminé 19e avec 52 secondes de retard sur la vainqueure, l’Australienne Grace Brown (FDJ – SUEZ). Un résultat un peu en deçà de ses attentes, elle qui croit qu’une meilleure performance lors de cette étape lui aurait peut-être permis un meilleur rang au classement final.

« J’aurais aimé offrir une meilleure performance au contre-la-montre, je pense que je suis l’une des meilleures en ce qui a trait au ratio contre-la-montre/grimpeuse. Je crois que j’aurais pu monter dans le top 10 cette journée-là, mais ce n’est pas trop mal quand même », a-t-elle expliqué.

C’est la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Movistar), gagnante du plus récent Giro d’Italie, qui s’est imposée en Scandinavie. Elle a devancé la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – SUEZ) par deux secondes.

Baril a également pris le troisième rang du classement final des meilleures grimpeuses remporté par la Suisse Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing).

Du côté de la Belgique au Tour Renewi, Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech) s’est retiré de la dernière étape après avoir été victime d’une lourde chute samedi. Le cycliste de 34 ans a préféré prendre du repos plutôt que de pousser inutilement.

« Je suis tombé vraiment fort hier [samedi] et aujourd’hui, le corps ne voulait juste pas. Je pense pouvoir récupérer rapidement », a expliqué Boivin.

Son de cloche similaire du côté de Nickolas Zukowsky au tour d’Allemagne qui s’est retiré avant la quatrième et avant-dernière étape samedi. Le membre de la formation Q36,5 avait été ennuyé par un rhume lors des Championnats du monde au début du mois d’août et n’a pas été en mesure de récupérer à 100 % en enchaînant le Tour du Danemark et celui d’Allemagne dans les dernières semaines.

Zukowsky et Boivin prendront le temps de se reposer afin de revenir en force pour les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal prévus les 8 et 10 septembre prochains.