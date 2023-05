Olivia Baril (UAE Team ADQ) avait de grandes ambitions pour la deuxième édition du Tour du Pays basque et elle n’a pas raté sa chance de briller aux côtés des meilleures cyclistes au monde, à qui elle a offert une opposition des plus solides lors des trois étapes de la compétition.

Après s’être classée cinquième vendredi et septième samedi, Baril est de nouveau parvenue à batailler aux avant-postes dimanche pour terminer troisième de cette course présentée en conclusion de l’évènement.

La cycliste de 25 ans a roulé en compagnie des diverses prétendantes à la victoire lors des 80 premiers kilomètres, après quoi les choses se sont animées dans la montée de Mendizorrotz.

C’est à ce moment que la meneuse provisoire et championne en titre d’Itzulia Demi Vollering (SD Worx) et sa compatriote Annemiek van Vleuten (Movistar) ont commencé à lancer les attaques. Les deux Néerlandaises ont réussi à se détacher du groupe de tête pendant quelques kilomètres, s’échangeant la première place à maintes reprises jusqu’au sommet de la dernière ascension du jour.

La Suisse Marlen Reusser (SD Worx), la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing) et Olivia Baril n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot et elles ont travaillé pour rattraper les fugitives dans la descente.

Patiente jusque-là, Reusser a finalement lancé une attaque fatidique à moins de 13 kilomètres de l’arrivée, laissant ses rivales sans réponse face à la puissance de ses coups de pédales. Elle s’est rapidement détachée du lot, filant en solo vers San Sebastian, où elle a fait coup double.

La vétérane de 31 ans a non seulement remporté l’étape, mais sa priorité de 2 minutes et 38 secondes sur ses plus proches poursuivantes lui a permis de triompher au classement général.

Pendant ce temps derrière, Baril et quatre autres concurrentes sont restées au coude-à-coude avant de se mesurer au sprint à l’arrivée. Vollering a été la plus rapide du groupe, devançant tout juste la Rouynorandienne.

La Française Évita Muzic (FDJ – Suez), Katarzyna Niewiadoma et Annemiek van Vleuten ont suivi dans l’ordre, laissant le classement général inchangé derrière Vollering, deuxième à 1 minute 50 secondes de sa coéquipière Reusser.

Niewiadoma (+2 min 59 s) a complété le podium au cumulatif des trois jours, une seconde devant Baril, qui signe par le fait même le meilleur résultat de sa carrière dans une course par étape du World Tour. Notons qu’elle a notamment surpassé van Vleuten (+3 min 7 s), double championne du monde sur route.

L’année dernière, toujours à Itzulia, Olivia Baril avait terminé deuxième de la seconde étape et onzième au classement général de l’évènement.

Également en action au Tour du Pays basque, la Sherbrookoise Magdeleine Vallières-Mill (EF Education – TIBCO – SVB) a fini 47e dimanche et elle pointe au 45e échelon du classement général.

Les athlètes profiteront de quelques jours de repos avant de retrouver l’action dès jeudi, pour le départ du Tour de Bourgos, une autre compétition par étape du circuit mondial féminin. En plus de Baril et de Vallières-Mill, Simone Boilard (St Michel-Mavic-Auber93 WE) et Adèle Normand (Massi – Tactic) seront de la partie.