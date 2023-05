Evenepoel forcé de quitter la course après un test positif à la COVID-19

(Cesena) Le Belge Remco Evenepoel, grand favori du Tour d’Italie, a quitté la course dimanche soir après un test positif à la COVID-19, a annoncé son équipe Soudal-Quick Step.

Associated Press

« Je suis vraiment désolé de devoir quitter la course. Dans le cadre du protocole de l’équipe, j’ai effectué un test de routine qui s’est malheureusement révélé positif », a déclaré dans un communiqué le champion du monde, qui venait tout juste de reprendre le maillot rose de leader après avoir remporté la 9e étape.

Remco Evenepoel avait gagné plus tôt dimanche un autre contre-la-montre, cette fois par une seconde, pour reprendre les commandes du Tour d’Italie.

En contraste avec le premier contre-la-montre, cependant, Evenepoel a triomphé par la moindre des marges lors de neuvième étape – la plus longue parmi les trois contre-la-montre individuels de la course.

Le Belge a eu le meilleur sur Geraint Thomas à la suite d’un trajet de 35 kilomètres qui sépare Savignano Sul Rubicone à Cesena, près des côtes de l’Adriatique

Cette seconde fut suffisante pour Evenepoel pour remporter l’étape et s’approprier à nouveau le maillot rose du meneur. Le champion du monde détenait une avance de 45 secondes sur Thomas. Primoz Roglic, qui est considéré comme le plus féroce aspirant à Evenepoel, accuse deux secondes de plus de retard.

Tao Geoghegan Hart a terminé troisième du contre-la-montre, deux secondes plus lent qu’Evenepoel. Seulement huit secondes séparaient les cinq premiers à l’occasion d’une solide performance des prétendants au classement général.

Les cyclistes profiteront d’une première journée de repos, lundi, avant la 10e étape, qui aura lieu mardi. Il y aura deux ascensions sur la route de 196 kilomètres à travers les Apennins toscans de Scandiano à Viareggio, sur la côte méditerranéenne.

La course se termine à Rome le 28 mai.