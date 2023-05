Derek Gee ressent des émotions partagées à quelques jours du départ du Tour d’Italie, qui sera donné samedi.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Seul Canadien en lice, Gee est excité à l’idée de participer à son premier Grand Tour. Mais l’Ottavien de 25 ans a beaucoup de respect pour ce qui s’en vient : 21 étapes et 3489,2 kilomètres contre les meilleurs au monde.

« Une bonne dose d’excitation et de nervosité, a-t-il dit. Pour beaucoup de raisons dans les deux cas. C’est très excitant de me joindre à une si grosse compétition et de pouvoir le faire à ma première année chez les professionnels. En même temps, c’est très intimidant, tant sur la durée que sur le niveau de compétition. Alors c’est un sain mélange d’émotions, je crois. »

Gee fait partie de l’équipe Israël-Premier Tech. L’ex-vedette du cyclisme canadien Steve Bauer est le directeur sportif de l’équipe, qui compte des fondateurs canadiens et plusieurs autres natifs du pays au sein de son personnel.

Domenico Pozzovino sera le fer-de-lance de l’équipe pour cette compétition et Gee lui viendra en appui. L’Italien de 40 ans a pris part à 23 Grands Tours, dont 16 Giros, terminant parmi les 10 premiers en sept occasions. Il a terminé huitième l’an dernier, au sein de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty.

Les Australiens Sebastian Berwick et Simon Clarke, l’Italien Marco Frigo, l’Américain Matthew Riccitello, le Gallois Stevie Williams et le Danois Mads Wurtz Schmidt compléteront l’équipe. Clarke en sera le capitaine.

Les autres Canadiens d’Israël-Premier Tech —Guillaume Boivin, Hugo Houle et Michael Woods — ne seront pas de la partie, mais Gee a demandé conseil aux trois.

« Ce sont tous des professionnels d’expérience. Dans toutes les courses auxquelles on a participé ensemble, ils ont été généreux de leurs conseils. »

Plusieurs Canadiens ont fait la manchette au Giro au fil des ans. Ryder Hesjedal a gagné la compétition en 2012 et Svein Tuft a porté le maillot rose de meneur en 2014, après que ses coéquipiers et lui chez Orica-GreenEdge eurent gagné la première étape, un contre-la-montre par équipe.

En comptant l’édition 2023, un Canadien a pris part aux 17 dernières éditions du Giro.

La compétition sera lancée d’Ortona, où aura lieu un contre-la-montre de 19,6 km, et prendra fin à Rome, le 28 mai.

Gee, qui a signé un contrat de trois ans avec Israël-Premier Tech en mai 2022, a participé au Tour Down under, aux Strade Bianche, à la Tirreno-Adriatico, Milan-San Remo, Gand-Wevelgem et Paris-Roubaix jusqu’ici cette année.

Il a gagné le championnat canadien au contre-la-montre en 2022 et est aussi un cycliste sur piste accompli, ayant pris la cinquième place de la poursuite par équipes aux Jeux olympiques de Tokyo, le meilleur résultat canadien dans cette discipline depuis 1932. Il a aussi fait partie de l’équipe qui a terminé quatrième en poursuite par équipes des Mondiaux de 2019.

Gee souhaite poursuivre la compétition sur les deux fronts.

« C’est clair qu’une participation aux Jeux olympiques de Paris me motive à retourner en piste. J’espère de nouveau faire la poursuite. »