Thom, Lou et le secret des Amériques

Thom et Lou ont traversé les Amériques. Littéralement. Le 22 juillet 2021, Louis-Martin Gignac et Thomas Julien-Courchesne ont enfourché leur vélo au départ de Prudhoe Bay, dans le nord de l’Alaska, en direction d’Ushuaia, dans le sud de l’Argentine. Pendant un an et demi, ils ont roulé. Rencontré. Découvert. Vécu. Changé.