Nickolas Zokowsky (Human Powered Health) se sentait d’attaque avant la cinquième et dernière étape du Tour cycliste du Danemark, samedi. L’athlète de Sainte-Lucie-des-Laurentides s’est classé 24e (+35 s) de l’étape de 127 kilomètres présentée entre Give et Vejle. Le cycliste de 24 ans croit qu’il aurait pu faire mieux, n’eût été un bidon convoité qui ne lui a jamais été tendu avant le final qui convenait bien à ses qualités de puncheur.

mathieu laberge Sportcom

« Je suis content de mon résultat, mais en même temps, c’est un peu décevant. J’ai eu un coup de fatigue dans les deux derniers kilomètres. Je n’ai jamais eu le bidon en question et j’ai manqué d’énergie dans la dernière ascension », a commenté le Québécois qui n’a pas lancé la pierre à quiconque et qui croit qu’il s’agit plutôt d’une erreur de communication.

« J’ai perdu 30 secondes en même pas un kilomètre. C’est vraiment décevant parce que plus tôt, je me sentais super bien et j’étais confiant de faire un gros résultat pour remonter encore plus au classement général. Ça ne s’est pas terminé exactement comme je l’aurais voulu. […] Ça paraît banal, mais dans une course de ce niveau-là, ça prend toute l’énergie dont on a besoin pour performer. »

Pier-André Côté (Human Powered Health) et Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech) ont respectivement fini 60e (+9 min 6 s) et 87e (+14 min 20 s) du jour.

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté la cinquième et dernière étape du Tour, ce qui lui permet du même coup de terminer premier au classement général grâce à une avance de 4 secondes sur celui qui détenait le maillot de meneur en début de journée, l’Américain Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers).

Ce dernier a joué le tout pour le tout dans les 500 derniers mètres de l’ascension finale lorsqu’il a joué du coude contre le Danois Soren Kragh Andersen (DSM) pour prendre le dernier virage à l’intérieur. L’Américain était ensuite seul en tête dans le dernier droit, sauf que le Français est demeuré calé dans sa roue et il a été patient avant de démarrer son sprint.

Zukowsky conclut le Tour au 16e rang (+1 min 27 s), en hausse de trois places, tandis que Côté est 45e (+10 min 17 s) et Boivin est 61e (+15 min 34 s).

Le meilleur Québécois au classement a fait partie de l’échappée qui a pris naissance avec une centaine de kilomètres à faire. Il a même anecdotiquement été meneur virtuel du Tour pendant un moment, mais les formations Jumbo-Visma et INEOS Grenadiers, qui avaient des visées au classement général, ont limité l’écart des fuyards à tout au plus 2 minutes.

« C’était super nerveux et tout le monde savait que ce serait une course vraiment difficile aujourd’hui avec les petites routes, le vent et les côtes. J’ai saisi l’occasion [de pendre l’échappée]. Être devant sur un parcours comme samedi [dimanche], ce n’était pas nécessairement une mauvaise affaire », a conclu Zukowsky qui épinglera à nouveau un dossard mercredi prochain, en Belgique, à Druivenkoers – Overijse (1.1).

Pier-André Côté et Guillaume Boivin sont eux aussi sur la liste des inscrits.