(Madrid) Madrid s’ajouterait au calendrier de la saison de Formule 1, selon de nombreuses sources qui ont discuté avec l’Associated Press mercredi.

Tales Azzoni Associated Press

L’annonce officielle serait faite la semaine prochaine dans la capitale espagnole, selon ces personnes qui sont au fait de l’entente. La série reine du sport automobile serait donc de retour dans la région de Madrid pour la première fois en plus de 40 ans.

Ces personnes ont requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisqu’elles n’ont pas l’autorisation d’en discuter publiquement.

Les détails entourant la tenue d’une course de F1 à Madrid restent encore à être définis, mais on avance qu’il s’agirait d’une entente de plusieurs années qui entrerait en vigueur à compter de 2026.

Barcelone a conclu une entente valide avec la F1 afin de présenter le Grand Prix d’Espagne au circuit de Barcelona-Catalunya jusqu’en 2026.

De nombreux médias espagnols ont rapporté que des négociations sont en cours avec les représentants de la Catalogne pour tenter de déterminer s’il est possible que Madrid remplace Barcelone au calendrier de la F1 avant la conclusion de l’entente actuelle. Il est également possible, mais peu probable, qu’il y ait deux courses en Espagne en 2026.

Le Grand Prix de Madrid se déroulerait sur un circuit urbain. Les détails du projet devraient être révélés la semaine prochaine.

Le maire de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, a récemment déclaré que « de bonnes nouvelles » concernant la capitale espagnole étaient attendues mardi prochain.

La présidente de la région administrative de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a dit mardi que le projet avec la F1 bonifierait « tellement l’image de marque de Madrid » et qu’il pourrait « attirer d’autres projets d’envergure » dans le secteur.

« Nous ferons tout en notre possible afin de nous assurer que ce projet aboutisse », a-t-elle évoqué.

La dernière fois que la F1 a présenté une course dans la région de Madrid, c’était au circuit Jarama en 1981. Le circuit Jerez de la Frontera, situé dans le sud du pays, a accueilli des courses de F1 entre 1986 et 1990, de même qu’en 1994 et 1997. Le circuit Barcelona-Catalunya a accueilli des courses de F1 de 1991 à aujourd’hui.

Le pays a aussi présenté le Grand Prix d’Europe sur un circuit urbain, à Valence, entre 2008 et 2012.

Le contrat avec Barcelone a été renouvelé jusqu’en 2026 il y a cinq ans, après que les propriétaires du circuit eurent accepté de rénover leurs installations à l’aube de la saison 2022.

Le pilote Red Bull Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Espagne la saison dernière.

Avec Jérôme Pugmire et Jenna Fryer, de l’Associated Press