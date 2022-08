L’Australien Daniel Ricciardo ne pilotera plus pour l’écurie McLaren en 2023.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le pilote lui-même en a fait l’annonce dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, mercredi matin.

« Je voulais partager quelques nouvelles. Ce n’est pas super. L’année 2022 sera ma dernière avec McLaren », dit-il d’entrée de jeu.

« Nous avons mis beaucoup d’efforts des deux côtés, mais de toute évidence, ça n’a juste pas fonctionné comme nous le voulions. L’équipe a donc décidé de faire un changement pour l’année prochaine. Nous avons eu beaucoup de discussions, mais à la fin, nous avons convenu mutuellement que c’était la bonne chose à faire pour nous deux. Je vais continuer de courser cette année, évidemment, et de donner tout ce que j’ai. »

Ricciardo, 33 ans, a rejoint McLaren en 2021 avec un contrat de trois ans. Il a connu de bons moments à son arrivée, décrochant notamment la première victoire de l’écurie depuis 2012 l’an dernier, à Monza. Mais la saison actuelle s’avère particulièrement difficile pour lui. Il n’a terminé dans les points qu’à quatre reprises en 13 courses et pointe au 12e rang des pilotes avec seulement 19 points, alors que son coéquipier Lando Norris se place au 7e rang avec 76 points.

« Pour ce qui s’en vient, je ne suis pas certain encore, laisse tomber Ricciardo. Mais nous verrons. Je regarde mon temps avec McLaren. J’ai appris beaucoup à propos de moi sur des choses qui vont m’aider dans ma carrière, mais aussi dans ma vie en général. »

« Le sport, je l’aime encore, ajoute-t-il. Ça n’affecte en rien ça. J’ai encore ce feu en moi, cette croyance que je peux compétitionner dans les plus hauts niveaux. […] Ce n’est pas tout pour moi, mais voyons ce qui se présente pour la suite. »

Le nouveau partenaire de Norris chez McLaren ne sera connu qu’en 2023. Selon ce qui circule, il s’agirait du jeune australien Oscar Piastri.

« Je tiens à remercier Daniel pour son dévouement et sa contribution au cours des deux dernières saisons. Malgré les défis, il s’est toujours présenté avec un esprit combatif et positif et a aidé toute l’équipe à toujours aller de l’avant », a indiqué le directeur d’équipe, Andreas Seidl.