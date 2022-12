L’entraîneur-chef de la Toundra de Montréal, Igor Rwigema, et le propriétaire et directeur général de cette nouvelle équipe professionnelle de basketball montréalaise, Juan Mendez

Si le basketball est en bonne santé au Québec, c’est en partie grâce au boulot d’Igor Rwigema. Voilà qu’il se lance un nouveau défi : diriger une équipe professionnelle de basketball, à Montréal.

C’est au Centre Pierre-Charbonneau, dans l’est de Montréal, qu’a été inaugurée la Toundra de Montréal, nouvelle franchise de la ligue américaine The Basketball League (TBL), à l’endroit même où elle élira domicile.

Avant la conférence de presse, qui avait lieu directement sur le terrain, des joueurs aux couleurs de l’équipe s’entraînent derrière l’espace réservé aux médias. Dans différentes teintes de bleu, ces joueurs issus du Québec et en majorité de la région de Montréal s’apprêtent à être dirigés par un homme qui a fait grandir, voire naître, le basketball professionnel dans la province.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Trois joueurs de la Toundra de Montréal : Rudolph Joly, Narcisse Kalamba et Elijah Ifejeh

Igor Rwigema est le fondateur de l’Académie de Thetford Mines, qui a mis au monde un certain Chris Boucher, des Raptors de Toronto, et un paquet de joueurs qui ont pu passer par les rangs universitaires américains. Ce qui paraissait improbable pour la majorité d’entre eux.

Rwigema pilotera donc cette nouvelle équipe professionnelle de basketball à compter de mars 2023.

« C’est un privilège », a lancé l’entraîneur-chef au micro. Il affirme qu’il a accepté ce poste, car « c’est important de rêver et de faire tout ce qui est possible pour concrétiser ses rêves ».

C’est en 2012 qu’il a commencé à penser à ce rêve, c’est-à-dire de permettre aux joueurs d’ici de gagner leur vie en jouant au basket. Il est convaincu que Montréal est une ville de basketball et qu’il s’agit du meilleur endroit possible pour établir une nouvelle franchise de la TBL, qui regroupe des équipes dans 44 villes des États-Unis.

Rwigema s’est toujours senti investi d’une mission. Celle de former non seulement de bons joueurs, mais des êtres humains impliqués dans leur communauté, car il croit que les athlètes professionnels détiennent une responsabilité.

« Il y a une responsabilité qui vient avec le fait de porter ce chandail, dit-il en regardant ses joueurs au fond. Il y a beaucoup de jeunes qui vont s’inspirer de vous. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE De gauche à droite: David Magley, président de The Basketball League, Igor Rwigema, entraîneur-chef de la Toundra de Montréal, Alexandre Depatie, président de Sport Média, Rauly Leino, directeur basketball pour la Toundra, Evelyn Magley, PDG de The Basketball League et Juan Mendez, propriétaire et directeur général de la Toundra.

Former le prochain Chris Boucher ?

En retrait après la conférence de presse, Rwigema confie qu’il serait chouette qu’un joueur de la Toundra réussisse à percer les rangs de la NBA, comme son ancien élève Chris Boucher, mais il souhaite mettre l’accent sur l’exemplarité de ses joueurs et leur développement : « Le prochain Chris Boucher deviendra un modèle pour tous les autres. Une fois que tu arrives dans une certaine position, il faut pouvoir être un modèle pour les autres. Ils auront la chance d’évoluer dans un milieu en français et il faudra en profiter pour influencer les jeunes. »

Rwigema ne s’en cache pas, son bagage et sa notoriété serviront sans doute à attirer des joueurs et il en est fier, car c’est le résultat de toute une carrière. « À tout le moins ça rend le discours plus crédible, précise-t-il. Le fait d’être payé pour vivre de sa passion, je pense que c’est ça qu’il manquait. Avant il y avait peu de solutions. Il fallait passer par les universités américaines, mais maintenant les joueurs pourront se former dans une ligue professionnelle. Je pense que la transition sera plus facile. »

L’entraîneur-chef sera bien épaulé par Juan Mendez, le propriétaire et directeur général de la formation. « Je suis très excité par ce moment, parce que ça fait longtemps qu’on l’attend. » Mendez n’a plus besoin de présentation dans le milieu du basket canadien, lui qui est un ancien joueur et un ancien entraîneur de renom au niveau universitaire. « Soyez prêts, parce qu’on va être les meilleurs », a-t-il déclaré en direction des joueurs en souriant.

Le premier match de l’histoire de la Toundra aura lieu le 4 mars 2023 et les camps de sélection se mettront en branle en janvier.