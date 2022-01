(New York) LeBron James des Lakers sera de retour à Cleveland comme capitaine au match des étoiles, le 20 février.

Brian Mahoney Associated Press

Ja Morant des Grizzlies et Andrew Wiggins des Warriors participeront à la classique annuelle pour une première fois.

Nikola Jokic des Nuggets et Stephen Curry des Warriors ont aussi été élus comme partants dans les clubs de l’Ouest, a annoncé la NBA jeudi.

Venant de l’Est : Kevin Durant (Nets), Giannis Antetokounmpo (Bucks), DeMar DeRozan (Bulls), Joel Embiid (76ers) et Trae Young (Hawks).

Les capitaines seront James et Durant, les plus populaires d’un côté et de l’autre, au scrutin incluant les partisans, des membres des médias et des joueurs actifs.

On connaîtra les choix de James et Durant le 10 février.

Natif d’Akron, James a remporté le championnat de la NBA avec les Cavaliers en 2016, à son deuxième séjour avec eux. Il a commencé sa carrière avec Cleveland en 2003.

Joueur étoile pour la 18e année consécutive, James a été capitaine à chaque année depuis le début de la formule actuelle du match (2018).

Durant pourrait devoir rater le match, étant blessé au genou gauche.

Morant a récolté en moyenne 25,8 points par match. Memphis surprend en occupant le troisième rang dans l’Ouest.

La ville hôtesse se porte bien elle aussi, côté basket, les Cavaliers étant troisièmes dans l’Est.

La NBA va annoncer les réservistes le 3 février.