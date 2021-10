Basketball

Nets de Brooklyn

Kyrie Irving autorisé à s’entraîner à New York mais pas à jouer

(New York) Kyrie Irving a vul’ interdiction de s’entraîner dans les installations des Nets de Brooklynlevée vendredi par la mairie de New York, qui lui refuse néanmoins toujours le droit de jouer à domicile, en raison de son statut de non-vacciné, rapporte vendredi The Athletic.