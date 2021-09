PHOTO ALEX GALLARDO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

J.J. Redick, le joueur universitaire de l’année de l’Associated Press à Duke avant d’entreprendre une carrière de 15 saisons dans la NBA, a annoncé sa retraite.

Associated Press

Redick, âgé de 37 ans, a joué pour six équipes de la NBA – Orlando, les Clippers de Los Angeles, Philadelphie, La Nouvelle-Orléans, Milwaukee et Dallas. Il a récolté en moyenne 12,8 points en 940 matchs de saison régulière, et ses 1950 points en carrière de la ligne de trois points le classent au 15e rang de l’histoire de la NBA dans cette catégorie.

« À l’âge de sept ans, je rêvais de jouer à Duke plus grand. Je rêvais de jouer dans la NBA, a révélé Redick dans son balado. Les 30 dernières années de basketball ont dépassé mes rêves les plus fous. Je n’aurais jamais pu imaginer que j’aurais joué au basket aussi longtemps. »

Redick est le meilleur marqueur de tous les temps à Duke, avec 2769 points au cours de sa carrière universitaire. Il reste également le meneur de tous les temps pour cette équipe pour les paniers de trois points et une précision de tirs francs de 91,2 %.

Il a participé aux séries éliminatoires de la NBA à chacune de ses 13 premières saisons professionnelles. Il a aussi pris part à la finale avec Orlando en 2009 et a connu un match record de 40 points avec les Clippers lors d’une victoire en prolongation contre Houston, le 18 janvier 2016.

Les blessures l’ont limité à 44 matchs avec les Pelicans et les Mavericks la saison dernière.