(Lake Buena Vista) Devin Booker n’adhère pas à la notion que les Suns devraient simplement être heureux de participer à la relance.

Tim Reynolds

Associated Press

« Les gens peuvent dire que nous n’avons rien à perdre, a confié le joueur vedette. Ce n’est pas comme ça que nous voyons les choses. »

Il estime plutôt qu’il y a beaucoup à gagner, et c’est dur de le contredire.

Pour Phoenix et bien des autres clubs de l’Ouest, l’enjeu est grand.

La course la plus passionnante dans la bulle est celle pour le huitième rang dans l’Ouest - et le droit d’affronter les Lakers de Los Angeles, au premier tour.

Six clubs sont dans la lutte, et il semble de plus en plus probable qu’un match ou deux de plus seront nécessaires. Si l’équipe 8 a quatre matchs ou moins de coussin, au terme des matchs de classement, elle devra en découdre avec l’équipe 9. L’équipe de huitième rang scellerait une place en séries avec un gain ; pour l’équipe de neuvième place, il en faudrait deux en deux matchs.

« Notre but ici est de faire du bruit, a dit Booker, qui a réussi le panier gagnant à la dernière seconde face aux Clippers, mardi. Nous y parvenons à ce point-ci. »

Les Suns n’ont pas atteint les séries depuis 2010.

Memphis reste huitième mais avec seulement un match de priorité sur les Trail Blazers, victorieux devant Houston, mardi.

PHOTO KEVIN C. COX, AP Damian Lillard, des Trail Blazers, tente d’enfiler un panier contre James Harden (13) et les Rockets

Les Grizzlies ont une fiche de 0-4 à Disney. Leurs prochains rivaux sont coriaces et Jaren Jackson Jr est écarté de la relance, blessé au genou gauche.

San Antonio, Sacramento, et La Nouvelle-Orléans gardent aussi espoir. Les Kings n’ont pas accédé aux séries depuis 2006.

Toutes ces formations ont leur dernier match de classement le 13 août, la veille de la fin de ces rencontres. Le bris d’impasse aurait lieu le 15 août et le 16, s’il faut un autre match.

Dans l’Est la seule équipe « ajoutée », Washington, a peu de chances de prolonger sa route, ayant perdu ses trois premiers matchs de la relance. Les Wizards seraient éliminés en cas d’un revers combiné à des victoires d’Orlando et de Brooklyn, mercredi.