La star Zion Williamson «se sent plus fort jour après jour»

(Los Angeles) Zion Williamson, la jeune vedette des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, opéré à un genou pour réparer son ménisque le 21 octobre, se sent «plus fort jour après jour», a-t-il affirmé jeudi lors de sa première sortie publique depuis son opération.

Agence France-Presse

«Je me sens plus fort jour après jour. Les kinésiologues me disent que mon genou devient plus solide et je peux sentir la différence tous les jours», a déclaré Williamson, âgé de 19 ans et sélectionné au premier rang lors du dernier repêchage. Son équipe avait annoncé une indisponibilité de deux mois mais sa convalescence pourrait être plus rapide et ne durer qu’entre quatre et six semaines.

Le jeune homme, qui souffrait du genou depuis plusieurs mois, ne sait pas exactement quand et comment est survenue sa blessure, mais il se souvient d’avoir ressenti une douleur après un match de pré-saison face aux Spurs de San Antonio.

Williamson, phénomène physique de 2,01 m et 129 kilos, n’était «pas du tout nerveux» avant son opération. «Je me disais juste, allons-y et finissons-en afin de pouvoir débuter la convalescence».

Lors des matchs préparatoires, Williamson avait totalisé une moyenne prometteuse de 23,3 points et 6,5 rebonds par match.

Son équipe a hâte de le voir revenir sur le parquet : après sept rencontres de saison régulière, les Pelicans ont enregistré une seule victoire pour six défaites.