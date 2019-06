Kyrie Irving et Kevin Durant rejoignent les Nets de Brooklyn

Associated Press

Lors de la dernière saison, Durant a maintenu une moyenne de 26 points, 5,9 aides et 6,4 rebonds. En 12 matchs se séries, il a obtenu 32,3 points, 4,9 rebonds et 4,5 aides en moyenne avant de se blesser.

Durant a également obtenu une offre de cinq ans d'une valeur de 221 millions des Warriors de Golden State. Il aurait aussi eu des discussions avec les Knicks de New York et les Clippers de Los Angeles.

Durant a annoncé sur son compte Instagram qu'il avait signé une entente de quatre ans d'une valeur de 164 millions US avec les Nets lors de la journée d'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NBA.

Irving a récolté en moyenne 23,8 points, 6,9 aides et 5 rebonds au cours de la dernière saison.

Le géant de 7 pieds trois pouces trouvera à ses côtés Luka Doncic.

Les Mavericks ont offert le contrat le plus onéreux de leur histoire après qu'ils aient échangé deux choix de première ronde au dernier repêchage et leur choix de premier tour de l'encan de 2017 Dennis Smith fils aux Knicks de New York en retour de Porzingis avant la date limite des échanges la saison dernière.

La source s'est confiée sous le couvert de l'anonymat puisque l'entente ne peut être officielle que lors de la fin du moratoire sur les signatures de joueurs autonomes, samedi.

Porzingis et Doncic, le garde de 20 ans originaire de la Slovénie qui a été nommé recrue de l'année, n'ont pas encore uni leur force. Les Mavericks fondent leurs espoirs sur les deux européens en vue de la prochaine saison. La formation de Dallas a raté les séries lors des trois dernières saisons.

Porzingis a été limité la saison dernière après avoir subi une rupture du ligament interne du genou gauche, alors qu'il portait l'uniforme des Knicks.

Middleton touche le gros lot avec les Bucks