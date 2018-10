LeBron James reconnu pour son implication sociale

La NBA salue ainsi les efforts de James pour lancer l'école I PROMISE et fournir des ressources éducatives durables aux jeunes et aux familles de sa ville natale d'Akron, en Ohio.

Il s'agit de la deuxième fois que NBA Cares, la branche d'implication communautaire du circuit, souligne un dévouement qui s'est déroulé entre la fin d'une saison régulière et le début d'une autre. Le programme dans son ensemble a débuté en 2001.

Avant le match à domicile des Lakers contre Denver, jeudi, Kathy Behrens, chargée des programmes de responsabilité sociale, à la NBA, va remettre le prix à James lors d'une cérémonie sur le court.

James et sa fondation ont ouvert l'école I PROMISE le 30 juillet, accueillant un premier groupe de plus de 240 élèves de troisième et quatrième années.

Conçue pour aider les enfants à faire face à de nombreux problèmes auxquels James et sa famille ont été confrontés au cours de sa jeunesse, l'école propose des repas, un bus, des fournitures, des vélos, des uniformes et un programme novateur.

Le programme est axé sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, en plus d'inclure le soutien socio-émotionnel et l'apprentissage par l'expérience. Les parents et les familles des élèves ont accès à des services de placement, des cours de formation générale, un soutien juridique, des conseils, un garde-manger et d'autres ressources vitales.

L'école I PROMISE, partenaire des écoles publiques d'Akron, fait partie du programme I PROMISE de la fondation de James, qui a commencé à fournir des services de soutien et de mentorat aux jeunes d'Akron en 2011, afin d'améliorer les taux de diplomation.

Le programme dessert maintenant plus de 1300 étudiants. Depuis 2015, le programme I PROMISE s'est associé à l'Université d'Akron pour garantir des bourses d'études universitaires de quatre ans à tous les étudiants admissibles qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires.

«L'ouverture de l'école I PROMISE est l'une des meilleures choses à laquelle j'ai participé, a dit James. Je sais à quel point ces ressources sont importantes pour les enfants et les familles d'Akron. Pouvoir créer un lieu où ils sont enthousiastes à l'idée d'aller à l'école et où ils se sentent en sécurité et soutenus-cela change tout pour eux.»