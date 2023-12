Depuis le 7 octobre, la frontière entre le Liban et Israël est le théâtre quotidien d’échanges de tirs entre l’armée israélienne et le Hezbollah.

(Beyrouth) Le Hezbollah, puissant mouvement libanais soutenu par l’Iran, a accusé jeudi Israël d’avoir piraté les caméras de vidéosurveillance installées dans les maisons et les magasins du sud du Liban, appelant les habitants à déconnecter ces appareils de l’internet.

Agence France-Presse

« L’ennemi a récemment piraté des caméras civiles connectées à internet et installées devant les maisons, les magasins et les institutions dans les villages de la ligne de front », affirme le Hezbollah dans un communiqué.

Le mouvement chiite, allié du Hamas, accuse Israël d’utiliser les images pour cibler ses combattants.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, la frontière entre le Liban et Israël est le théâtre quotidien d’échanges de tirs entre l’armée israélienne et le Hezbollah.

Au total, plus de 150 personnes ont été tuées du côté libanais, la plupart des combattants du Hezbollah mais aussi plus de 20 civils dont trois journalistes, selon un décompte de l’AFP.

Du côté israélien, au moins quatre civils et neuf soldats ont été tués, selon les chiffres de l’armée.

Ces échanges de tirs ont été largement limités à la zone frontalière. Israël a prévenu qu’il était prêt à intensifier son action militaire si les combattants du Hezbollah ne se retirent pas de la frontière.

Israël a juré de détruire le Hamas après l’attaque menée par des commandos infiltrés depuis Gaza, qui a fait environ 1140 morts, principalement des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres israéliens.

Les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont tué au moins 21 320 personnes, principalement des femmes et des enfants, selon un dernier bilan du ministère de la santé du Hamas.