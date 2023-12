Narges Mohammadi, récipiendaire du Nobel de la paix « pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous », a été maintes fois condamnée et emprisonnée depuis 25 ans

(Paris) La lauréate iranienne du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, emprisonnée depuis 2021, sera à nouveau jugée mardi et risque d’être transférée hors de Téhéran pour une éventuelle nouvelle peine de prison, a déclaré sa famille lundi.

Agence France-Presse

Le procès, qui « se tiendra le 19 décembre à 10 heures dans la section 26 du tribunal révolutionnaire » de Téhéran, est « le premier » intenté contre Narges Mohammadi depuis qu’elle s’est vue décerner le prix Nobel de la paix en 2023, d’après un communiqué de sa famille.

« Il a été annoncé que, pour des raisons politiques et de sécurité, l’exécution de la peine aurait lieu en dehors de Téhéran », poursuit ce texte, ajoutant que la demande avait été faite par le ministère des renseignements.

Les chefs d’accusation n’ont pas été immédiatement précisés, mais il sont liés « aux activités de Narges en prison » -celle d’Evin, à Téhéran, NDLR-, où Mme Mohammadi a continué à « faire des déclarations », défiant les autorités iraniennes, indique le compte officiel de Narges Mohammadi sur X (ex-Twitter).

C’est le troisième procès du genre, d’après ce message. A l’issue des deux premiers, elle avait été condamnée à 27 mois de prison et à 4 mois de balayage des rues et de travail social.

Narges Mohammadi, récipiendaire du Nobel de la paix « pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous », a été maintes fois condamnée et emprisonnée depuis 25 ans pour son engagement contre le voile obligatoire pour les femmes et la peine de mort.

Arrêtée à 13 reprises, condamnée cinq fois à un total de 31 ans de prison et 154 coups de fouet, et à nouveau incarcérée depuis 2021, elle est l’un des principaux visages du soulèvement « Femme, Vie, Liberté » en Iran.

Mme Mohammadi, qui n’a pas vu son mari et ses enfants vivant à Paris depuis plusieurs années, ne peut plus passer d’appels téléphoniques « depuis le 29 novembre », affirme sa famille.

Jusqu’alors, elle avait pu parler à des proches vivant en Iran, veillant à ce que ses messages puissent rapidement atteindre le monde extérieur via ses comptes sur les réseaux sociaux.

Sa famille a accepté en son nom le prix Nobel de la paix le 10 décembre à Oslo.

« Je suis une femme iranienne […] victime de l’oppression d’un régime religieux tyrannique et misogyne », a-t-elle affirmé dans un texte lu par ses enfants. « Le peuple iranien, avec persévérance, viendra à bout de la répression et de l’autoritarisme. »