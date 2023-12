Enlevé le 7 octobre, Alon Shamriz a été abattu avec deux autres otages, alors qu’ils criaient à l’aide en hébreu, brandissaient un drapeau blanc et étaient torse-nus, par peur d’être pris pour des hommes du Hamas.

(Shefayim) Le frère de l’un des trois otages abattus par erreur par l’armée israélienne dans la bande de Gaza a accusé dimanche lors de ses funérailles ceux qui l’ont « abandonné » de l’avoir aussi « assassiné ».

« Tu avais pourtant fait tout ce qu’il fallait », a déclaré Ido Shamriz en s’adressant à son frère Alon, 26 ans, lors de son enterrement à Shefayim, un kibboutz situé au nord de Tel-Aviv.

Enlevé le 7 octobre, il a été abattu avec deux autres otages, alors qu’ils criaient à l’aide en hébreu, brandissaient un drapeau blanc et étaient torse-nus, par peur d’être pris pour des hommes du Hamas.

Depuis l’annonce de cette méprise vendredi dans la ville de Gaza, la pression des proches d’otages appelant à la reprise des négociations avec le Hamas ne faiblit pas.

Des centaines de personnes ont défilé samedi soir à Tel-Aviv avant de camper devant le siège du ministère de la Défense pour réclamer un retour de leurs proches.

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a dit samedi avoir le « cœur brisé », mais veut « maintenir la pression militaire », tandis que le Hamas fait d’une trêve le préalable à tout accord.

L’armée a dit regretter un « évènement tragique », survenu dans un secteur de la bande de Gaza où les soldats font face à une « grande pression », d’« intenses combats » et « de nombreuses embuscades ». Elle a néanmoins parlé d’une « violation des règles d’engagement » et une enquête est en cours.

« Tu as survécu à 70 jours d’enfer », a déclaré Dikla, la mère d’Alon, lors de son éloge funèbre. « Un instant de plus et tu aurais été dans mes bras », a-t-elle dit.

Quelque 250 personnes ont été prises en otage lors de l’attaque sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien, qui a fait environ 1140 morts, en majorité des civils, selon les autorités. À ce jour, 129 otages sont toujours retenus à Gaza.

En représailles, Israël a promis de « détruire » le Hamas au pouvoir à Gaza et ses frappes ont fait 18 800 morts, en majorité des femmes, enfants et adolescents, d’après les autorités du mouvement islamiste palestinien.