(Washington) Israël reconnaît que la prise et la diffusion d’images de dizaines de Palestiniens en sous-vêtements dans la bande de Gaza étaient inappropriées et s’engage à abandonner cette pratique, a indiqué mercredi le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller.

Agence France-Presse

Les chaînes de télévision israéliennes ont diffusé la semaine dernière des vidéos montrant des dizaines de Palestiniens en sous-vêtements, les yeux bandés, sous la garde de soldats israéliens dans la bande de Gaza, provoquant une vive polémique sur les réseaux sociaux et l’inquiétude dans nombre de capitales.

Les États-Unis avaient fait part publiquement de leur « préoccupation » quant à la diffusion de telles images et indiqué avoir sollicité les autorités israéliennes pour obtenir des explications.

« Ils [les Israéliens] nous ont précisé que ces photos n’auraient pas dû être prises, qu’elles n’auraient pas dû être diffusées, et ils ont clairement indiqué qu’à l’avenir, ce ne serait plus leur pratique, et que s’ils procédaient à des fouilles de détenus, ils leur rendraient immédiatement leurs vêtements », a affirmé Matthew Miller, lors de son point de presse quotidien.

Pressé sur le fait de savoir si Israël jugeait inapproprié la diffusion des images ou la pratique des fouilles elle-même, le porte-parole a rappelé qu’Israël avait subi nombre d’attentats-suicides par le passé.

« C’est à Israël de décider des mesures à prendre pour fouiller les détenus. Mais s’ils prennent des mesures pour retirer les vêtements des détenus […] l’important est qu’ils leur rendent immédiatement leurs vêtements et qu’ils se comportent d’une manière compatible avec le traitement humain des détenus », a-t-il dit.

Sur des vidéos et photos diffusées jeudi dernier à une heure de grande écoute par des télévisions israéliennes, on apercevait des hommes alignés, assis à genoux, têtes baissées, tous vêtus de sous-vêtements au cœur d’une ville.

Une analyse des images par l’équipe AFP FactCheck suggère qu’elles ont été tournées dans la région de Beit Lahia, au nord de Gaza.

Israël est engagé dans une guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza depuis l’attaque du mouvement islamiste palestinien, le 7 octobre, sur le sol israélien qui a fait plus de 1200 morts.