(Dubaï) Un porte-conteneurs appartenant à un milliardaire israélien a été attaqué, probablement par un drone iranien, dans l’océan Indien, a déclaré samedi un responsable américain de la défense.

Jon Gambrell Associated Press

L’attaque de vendredi sur le navire CMA CGM Symi survient alors que le transport maritime mondial se trouve de plus en plus ciblé dans la guerre entre Israël et le Hamas qui menace de devenir un conflit régional plus large, même si une trêve a interrompu les combats et que le Hamas échange des otages pour des prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Le responsable de la défense, qui a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat, a affirmé que le navire battant pavillon maltais aurait été visé par un drone Shahed-136 alors qu’il se trouvait dans les eaux internationales. Le drone a explosé, causant des dommages au navire, mais n’a blessé aucun membre de l’équipage.

Ce dernier a refusé de donner plus de détails sur les renseignements recueillis par l’armée américaine pour évaluer que l’Iran était derrière l’attaque, bien que les autorités soupçonnent que les Gardiens de la révolution islamique d’avoir mené l’assaut.

La chaîne de nouvelles télévisées par satellite Al-Mayadeen, alliée au Hezbollah libanais soutenu par l’Iran, a rapporté qu’un navire israélien avait été pris pour cible dans l’océan Indien, citant des sources anonymes.

Le transporteur maritime CMA CGM, qui est basé à Marseille, en France, a posé des questions au propriétaire de Symi, Eastern Pacific Shipping, basé à Singapour. Cette société est contrôlée par le milliardaire israélien Idan Ofer.

Une déclaration publiée au nom de la société Eastern Pacific souligne que la société était « au courant des allégations selon lesquelles un porte-conteneurs sous la direction de la société avait été ciblé dans un éventuel incident de sécurité pendant la nuit de vendredi ».

« Le navire en question navigue actuellement comme prévu », indique le communiqué qui précise que « tous les membres de l’équipage sont sains et saufs ».

Les porte-parole de l’Iran aux Nations Unies n’ont pas répondu à une demande de commentaires.