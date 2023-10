La Presse à Tel-Aviv L’unité retrouvée des Israéliens, le temps d’une guerre

(Tel-Aviv, Israël ) Ils n’ont laissé que le chien. Le matin du 7 octobre, au kibboutz Kfar Aza, les terroristes du Hamas ont enlevé la femme et les trois jeunes enfants d’Avihai Brodtz. « J’ai pris le chien et je suis venu ici. Je me suis assis sur une chaise avec une petite affiche qui disait : Ma famille est à Gaza. »