Quelque 2500 militaires américains et un millier de soldats d’autres pays membres de la coalition sont aujourd’hui stationnés sur trois bases tenues par les forces irakiennes.

Des drones visant des troupes américaines et de la coalition sont abattus

(Washington) Des attaques de drones contre les forces américaines et la coalition internationale en Irak ont été « déjouées » mercredi et les engins « abattus », faisant des blessés légers, ont indiqué les autorités militaires américaines sur fond de guerre entre Israël et le Hamas palestinien.

Agence France-Presse

« Au cours des dernières 24 heures, l’armée américaine s’est défendue contre trois drones qui étaient à proximité des forces américaines et de la coalition en Irak », a indiqué le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué.

« Dans l’ouest de l’Irak, les forces américaines ont ouvert le feu sur deux drones, en détruisant un et endommageant l’autre, ce qui a mené à des blessures mineures aux forces de la coalition. Dans le nord de l’Irak, les forces américaines ont détruit un drone, sans que l’incident ne fasse de blessé », a poursuivi le Centcom, sans identifier les personnes ou groupes qui opéraient ces drones.

Ces derniers jours, des factions armées irakiennes proches de l’Iran ont menacé de s’en prendre aux intérêts américains en Irak en raison du soutien de Washington à Israël dans le conflit avec le Hamas, une guerre qui a fait des milliers de morts.

Au travers des réseaux sociaux, ces factions ont revendiqué dans la journée deux attaques distinctes aux drones contre deux bases irakiennes abritant des soldats américains et de la coalition internationale.

La première attaque aurait visé, selon ces groupes, la base d’Aïn al-Assad, dans l’ouest de l’Irak. La seconde aurait eu pour objectif celle d’al-Harir, au Kurdistan d’Irak (nord).

Au sujet de cette dernière tentative, les services anti-terroristes du Kurdistan d’Irak ont indiqué qu’un drone « armé » était tombé mercredi dans une « zone désertique », sans faire de blessé.

Extension du conflit ?

Ces incidents impliquant des drones interviennent au lendemain d’une frappe contre un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien.

Le Hamas palestinien a accusé Israël qui, à son tour, impute cette explosion à un tir de roquette du Djihad islamique, autre groupe armé palestinien, onze jours après le début de la guerre déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël.

Dès mardi soir, les factions irakiennes pro-iraniennes ont accusé Israël et les États-Unis d’avoir commis un « massacre » à Gaza. L’une d’entre elles, les Brigades du Hezbollah ont exigé des Américains qu’ils « quittent » l’Irak, « sans quoi ils goûteront aux feux de l’enfer ».

« En cette période d’alerte renforcée, nous suivons avec vigilance la situation en Irak et dans la région », a ajouté mercredi le Centcom en se disant prêt à « défendre » les soldats américains et de la coalition internationale « contre toute menace ».

Jusqu’à l’année dernière, les bases abritant des troupes de la coalition internationale étaient la cible de fréquents tirs de roquettes et de drones armés. Depuis l’été 2022 toutefois, ces attaques ont cessé à mesure que l’Irak renouait avec une certaine stabilité.

Ces attaques n’étaient généralement pas revendiquées, les États-Unis les imputant aux factions pro-iraniennes.

Quelque 2500 militaires américains et un millier de soldats d’autres pays membres de la coalition sont aujourd’hui stationnés sur trois bases tenues par les forces irakiennes.