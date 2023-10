Offensive surprise du Hamas

Nétanyahou promet de venger « une journée noire »

(Sdérot, Gaza et Jérusalem) Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d’une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens.