Rapprochement Israël-Arabie

Riyad cherche à rassurer les Palestiniens

(Ramallah) L’Arabie saoudite a envoyé mardi pour la première fois en plus de trente ans une délégation officielle en Cisjordanie occupée pour assurer aux Palestiniens qu’elle défendrait leur cause même dans le cas d’une normalisation entre Riyad et Israël.