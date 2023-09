Environ 2000 protestataires, femmes et hommes, étaient rassemblés sur la place al-Karama

(Beyrouth) Plus de 2000 Syriens sont descendus dans la rue vendredi à Soueida et ses environs dans le sud du pays pour la troisième semaine consécutive, une mobilisation antirégime qui ne faiblit pas, selon un témoin et un militant.

Agence France-Presse

La province de Soueida, sous contrôle du régime du président Bachar al-Assad, est le théâtre de manifestations depuis que le gouvernement a levé à la mi-août les subventions sur les carburants, affectant une population déjà éprouvée par plus de douze ans de guerre.

« Bachar, on ne veut pas de toi » et « Contre ton gré, on aura la liberté », scandaient les manifestants.

« S’il y a une telle mobilisation, c’est notamment parce que la présence des femmes se fait ressentir, toutes les classes sociales sont là », a déclaré à l’AFP Rayane Maarouf, un militant du média local Suwayda24.

Selon lui, les manifestants présents sur la place centrale de la ville de Soueida sont venus de l’ensemble de la province.

Environ 2000 protestataires, femmes et hommes, étaient rassemblés sur la place al-Karama, scandant des slogans hostiles à M. Assad et brandissant le drapeau druze multicolore, selon Rayane Maarouf et un témoin.

Des manifestations étaient également en cours dans les principales localités de la province, a ajouté le témoin.

Le mécontentement face à la cherté de la vie s’était brièvement propagé à d’autres villes du sud, notamment à Deraa, berceau du soulèvement pacifique de 2011, que le gouvernement a réprimé d’une main de fer, plongeant le pays dans une guerre civile sanglante.

Si seule Soueida continue d’être agitée par des protestations quotidiennes, des petites manifestations ont également lieu à Jassem, Bosra et Deraa, situées dans la province éponyme voisine, selon le témoin et le média local Daraa24.

Les autorités se sont abstenues de réprimer les manifestations en cours à Soueida, où les protestataires s’étaient attaqués ces derniers jours à des symboles du pouvoir, déchirant des portraits de l’ancien président syrien, Hafez el-Assad, père du président actuel.

Des dizaines de milliers de jeunes hommes de Soueida ont refusé d’effectuer leur service militaire depuis 2011, et les forces de sécurité y ont une présence limitée.

Soueida, fief de la minorité druze et dont la ville éponyme est le chef-lieu, est restée largement à l’écart du conflit en Syrie.

Les druzes sont une secte ésotérique qui représente environ 3 % de la population.