Plus de 22 millions de pèlerins chiites à Kerbala pour l’Arbaïn

(Kerbala) Plus de 22 millions de pèlerins musulmans chiites ont participé cette année en Irak aux commémorations de l’Arbaïn, l’un des plus grands rassemblements religieux au monde qui connaît mercredi son apogée dans la ville sainte de Kerbala.

Agence France-Presse

Parmi les visiteurs étrangers, l’Iran a battu un nouveau record avec quatre millions de pèlerins venus par avion ou ayant traversé les postes-frontière terrestres entre les deux pays, selon un haut responsable sécuritaire, cité mercredi par l’agence de presse officielle iranienne IRNA.

Événement phare pour les chiites, majoritaires en Irak et en Iran, l’Arbaïn (« Quarante », en arabe) marque le quarantième jour de deuil pour le martyre de l’imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet et figure fondatrice du chiisme.

Kerbala, où reposent Hussein et son frère Abbas dans deux mausolées qui se font face, devient alors l’épicentre du monde chiite.

Les pèlerins laissent libre cours à l’expression de leur douleur, au souvenir de l’imam Hussein tué en 680 par les troupes du calife omeyyade Yazid, lors d’une bataille à Kerbala.

41 degrés

Massés sur l’esplanade dans le centre de Kerbala, où des brumisateurs peinent à apporter un peu de fraîcheur par 41 degrés, les pèlerins tout de noir vêtus progressent mercredi épaule contre épaule pour pénétrer dans les mausolées et prier.

Accompagnés de chants religieux et de prières, plusieurs cortèges de fidèles brandissant drapeaux noirs et bannières à l’effigie de l’imam Hussein font le tour de l’esplanade et des deux mausolées aux emblématiques dômes dorés.

Ahmed Ghaleb, un pèlerin d’origine irakienne, est venu de Suède pour participer à l’Arbaïn. « La situation sécuritaire et les services fournis sont très bons », se réjouit-il. « Mais la chaleur fait son effet, surtout pour les enfants, on ressent la différence de température », confie cet habitant de la ville de Malmö (sud).

Si le pèlerinage atteint son paroxysme mercredi, les fidèles convergent depuis plusieurs jours vers Kerbala, nombre d’entre eux depuis l’étranger.

« Le nombre total de pèlerins de l’Arbaïn de l’imam Hussein […] dans la province de Kerbala a atteint les 22 019 146 », a rapporté l’agence de presse irakienne INA, citant les chiffres de l’institution qui gère le mausolée d’Abbas, chargée du recensement.

Les commémorations, toujours organisées sous haute sécurité, avaient rassemblé en 2022 quelque 21 millions de pèlerins. L’Iran avait battu un record de participation avec trois millions de visiteurs sur les cinq millions de pèlerins venus de l’étranger.

Le premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, s’est rendu mardi soir à Kerbala, où il a rappelé que « l’État a mobilisé tous ses moyens pour venir au service des citoyens », selon un communiqué de ses services.

Il a également salué les volontaires « de toutes les provinces d’Irak », qui font perdurer la tradition des « mawakeb », installés « tout le long des routes empruntées par les pèlerins », ces kiosques financés généralement par des particuliers et qui servent gratuitement à boire et à manger aux pèlerins.