(Beyrouth) Deux semaines après le séisme meurtrier, l’aide internationale arrive toujours au compte-gouttes dans les régions sinistrées du nord-ouest de la Syrie, en raison de multiples obstacles logistiques et politiques.

Rouba EL HUSSEINI Agence France-Presse

Les militants locaux et les organisations non gouvernementales (ONG) dénoncent la lenteur de l’arrivée de l’aide dans cette région où vivent plus de quatre millions de personnes, dont 90 % dépendent de l’aide pour survivre.

Le séisme du 6 février a fait plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie, dont plus de 3600 dans les zones gouvernementales et rebelles dans ce dernier pays.

Comment l’aide arrive-t-elle ?

La quasi-totalité de l’aide humanitaire est acheminée de Turquie par Bab al-Hawa. C’est l’unique point de passage pour lequel l’ONU n’a pas besoin d’une autorisation du régime syrien car il est garanti par une résolution du Conseil de sécurité.

L’accès à ce passage a été brièvement endommagé après le séisme, et le premier convoi n’est entré dans le Nord-Ouest syrien que le 9 février.

En outre, le personnel devant acheminer ces secours a lui-même été affecté par le séisme.

Ce retard et les maigres secours ont provoqué la colère des ONG locales. Les Casques blancs, les secouristes qui opèrent en zones rebelles, ont estimé que l’ONU avait commis « un crime contre le peuple syrien ».

Alors que les avions chargés d’aide humanitaire affrétés par différents pays se succèdent à Damas, l’ONU a indiqué avoir envoyé au total depuis le séisme près de 200 camions d’aide au nord-ouest de la Syrie.

PHOTO MAHMOUD HASSANO, REUTERS Des tentes abritant des sinistrés à Jandairis

À titre de comparaison, la moyenne hebdomadaire était de 145 camions l’an dernier, selon Médecins sans frontières.

Une semaine après le séisme, l’ONU a indiqué avoir obtenu l’accord de Damas pour rouvrir pour trois mois deux autres points de passage entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, Bab al-Salama et Al-Rai.

Qu’en est-il des ONG ?

Les ONG ont le choix entre Bab al-Hawa et d’autres points de passage car elles ne sont pas soumises au mécanisme d’aide transfrontalier de l’ONU.

PHOTO BAKR ALKASEM, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Vue sur le point de passage de Bab al-Salama

Dimanche, un convoi de 14 camions d’aide de MSF a ainsi emprunté le passage d’Al-Hammam avec la Turquie pour acheminer de l’aide au nord-ouest de la Syrie.

Ces ONG ont recours à des partenaires locaux pour distribuer l’aide, comme l’explique Racha Nasreddine, directrice régionale d’Action Aid.

Qui contrôle le Nord-Ouest ?

Le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS) contrôle plus de la moitié de la province d’Idlib, dernier grand bastion rebelle en Syrie.

L’ex-branche syrienne du réseau Al-Qaïda est considérée comme une organisation « terroriste » par Washington.

Le groupe, qui a annoncé sa rupture avec Al-Qaïda en 2016 et cherche à polir son image auprès de la communauté internationale, contrôle le point de passage de Bab al-Hawa.

Il a mis en place un « gouvernement » pour administrer cette zone où vivent plus de trois millions de personnes, pour la plupart des déplacés d’autres régions de Syrie fuyant l’avancée des troupes du régime de Damas.

Une trentaine de factions syriennes proturques se partagent pour leur part le contrôle d’une zone frontalière plus à l’Est, qui s’étend de Jarablus à Afrine.

Environ 1,1 million de personnes y vivent et subissent les exactions dont sont accusés ces groupes, parmi lesquelles des arrestations arbitraires et la confiscation de terres et de biens.

Ces zones sont administrées par des conseils locaux relevant des gouvernorats turcs voisins.

Quelles entraves ?

Même si Damas ne contrôle pas les points de passage, l’ONU a besoin de son approbation pour faire entrer l’aide dans le nord-ouest de la Syrie.

Damas et son allié Moscou se sont longtemps opposés au mécanisme transfrontalier créé en 2014 par une résolution du Conseil de sécurité pour faire entrer l’aide dans le Nord-Ouest syrien, arguant d’une violation de souveraineté.

Sous pression de la Russie et de la Chine, le nombre de points de passage a alors été réduit de quatre à un, celui de Bab al-Hawa.

Par ailleurs, Moscou, allié de Damas, fait pression pour que l’aide soit acheminée à partir du territoire sous contrôle du régime syrien.

Mais les ONG affirment ne pas vouloir être tributaires du bon vouloir du régime.

Damas a annoncé le 10 février accepter que l’aide internationale destinée aux zones rebelles soit acheminée à partir des zones sous son contrôle.

Mais le chef de HTS, Abou Mohammad al-Jolani, a refusé que l’aide arrive depuis les territoires contrôlés par le régime syrien.

Pour leur part, les factions proturques ont refoulé un convoi d’aide envoyé par l’administration autonome kurde, qui contrôle les territoires plus à l’est.