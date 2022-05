Le puissant mouvement armé du Hezbollah pro-iranien et ses alliés ont perdu la majorité au Parlement libanais lors de législatives de dimanche marquées par une percée des candidats indépendants issus de la contestation populaire contre la classe politique.

Washington appelle le Liban à « former rapidement » un nouveau gouvernement

(Washington) Les États-Unis ont salué vendredi la tenue « sans incident de sécurité majeur » des élections législatives au Liban, et appelé la classe politique à « former rapidement » un gouvernement capable de « sauver l’économie » et « rétablir la confiance » dans ce pays en crise.

« Nous félicitons les Libanais pour leur participation malgré les circonstances difficiles », a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price dans un communiqué, applaudissant aussi les forces de l’ordre pour le maintien de la sécurité.

« Nous partageons les inquiétudes soulevées par nos partenaires au sein de la communauté internationale au sujet d’accusations d’achat de votes, de clientélisme et de cas d’intimidation », a-t-il toutefois ajouté.

« Nous exhortons les élus et les dirigeants politiques du pays à entendre l’appel des Libanais en faveur du changement et à travailler avec sérieux et urgence aux mesures nécessaires pour sauver l’économie », a poursuivi Ned Price.

Le Hezbollah est considéré comme une « organisation terroriste » par Washington.

Le scrutin a eu lieu dans un pays miné par la pire crise socio-économique de son histoire imputée par une grande partie de la population, des organisations internationales et pays étrangers à la corruption et l’inertie de la classe dirigeante, inchangée depuis des décennies.