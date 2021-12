Le secrétaire général adjoint du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) Enrique Mora (à gauche) et le négociateur en chef iranien Ali Bagheri Kani lors d’une réunion visant à relancer l’accord nucléaire iranien à Vienne, en Autriche, le 9 décembre 2021.

(Paris) L’Iran a fait des propositions qui sont « incompatibles » avec l’accord de Vienne — le « JCPoA » — portant sur son programme nucléaire, ont déclaré des responsables diplomatiques des trois pays européens impliqués dans les discussions sur ce dossier, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

« À ce stade, il n’a pas encore été possible d’entrer dans de vraies négociations », ont-ils regretté. « Nous perdons un temps précieux dans la discussion (sur) de nouvelles positions iraniennes incompatibles avec le JCPoA ou allant au-delà de ce qu’il prévoit ».

Après cinq mois d’interruption, les négociations pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien ont repris le 29 novembre à Vienne. Elles réunissent les pays toujours parties à l’accord de 2015, soit les trois Européens ainsi que la Chine, la Russie et l’Iran.

Les États-Unis, qui se sont retirés unilatéralement du pacte en 2018 et ont rétabli des sanctions contre Téhéran sous la présidence de Donald Trump, y participent indirectement. Mais le dossier semble bloqué.

« Cette situation est frustrante, car les contours d’un accord équitable et global, permettant la levée de l’ensemble des sanctions liées au JCPoA et répondant à nos préoccupations de non-prolifération sont clairement connus, et ce depuis l’été dernier », ont ajouté les diplomates.

« Mais le temps est compté. À défaut de progrès rapides, au vu de l’avance rapide du programme nucléaire iranien, le JCPoA deviendra très prochainement une coquille vide ».

Dimanche, le négociateur en chef iranien Ali Bagheri avait fait état de progrès. « Les deux parties sont sur le point de se mettre d’accord sur les questions qui devraient être à l’ordre du jour. C’est une évolution positive et importante, car, au début, elles n’étaient même pas d’accord sur les questions à négocier », avait déclaré M. Bagheri à l’agence officielle iranienne Irna.

Les Occidentaux ont pour leur part accusé les Iraniens d’avoir fait marche arrière par rapport au printemps. La diplomatie américaine soupçonne ouvertement le pays ennemi de vouloir gagner du temps pour parallèlement développer son programme nucléaire qui le rapproche de plus en plus de la bombe.

Washington a prévenu ces derniers jours qu’il ne laisserait pas Téhéran adopter cette attitude encore longtemps, et confirmé qu’un plan B aux contours encore flous était en préparation. Mais c’est la première fois qu’un pays membre de l’accord affirme qu’il s’agit des négociations de la dernière chance.