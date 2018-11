Iran: une ex-étudiante de McGill fait face à la peine de mort

PHOTO tirée du site web de Center for Human Rights in Iran

« Avec le très mauvais bilan de l'Iran en matière de procès inéquitables et les violations graves du droit à une procédure régulière, nous sommes très préoccupés », affirme pour sa part Tara Sepehri Far, spécialiste de l'Iran pour Human Rights Watch, en entrevue avec La Presse.

Erik Solheim, responsable du programme de l'ONU pour l'environnement, s'est dit « profondément » troublé par ces cas. « Les dernières nouvelles que nous avons reçues nous amènent encore plus à sonner l'alarme », affirme-t-il. Il a porté la cause du groupe deux fois devant les autorités iraniennes.

« Sans ambassade, le gouvernement canadien peut difficilement faire pression et protéger les ressortissants d'origine iranienne », croit M me Hanieh, de la Chaire Raoul-Dandurand de l'UQAM.

Quatre membres du groupe, dont M me Bayani, sont passibles de la peine de mort pour avoir « répandu la corruption sur la Terre », a annoncé le 24 octobre dernier le procureur de Téhéran. Il n'est pas écarté, selon lui, que les accusés puissent travailler pour le compte de la CIA et du Mossad, les services secrets israéliens.

Les environnementalistes affiliés à la Persian Wildlife Heritage Foundation ont été arrêtés par les Gardiens de la révolution, une milice paramilitaire, en janvier et février derniers, pendant qu'ils travaillaient à un projet de recherche. Ce sont les caméras utilisées pour observer des animaux sauvages qui auraient mené à leur incrimination. Le groupe est accusé par les autorités judiciaires « d'avoir espionné et obtenu des renseignements sur des sites militaires en utilisant les recherches environnementales comme couverture ».

D'autres cas similaires s'étant déroulés dans la prison d'Evin ont déjà fait les manchettes. L'établissement situé dans le nord de la capitale est un lieu reconnu pour accueillir des journalistes et détenus politiques. En 2003, la photojournaliste canadienne Zahra Kazemi y avait été incarcérée puis torturée. Sa mort quelques jours plus tard serait d'ailleurs attribuable au traitement qu'elle y a reçu. Son fils, Stephan Hachemi, avait alors entrepris une poursuite devant les tribunaux canadiens contre le gouvernement iranien. Un procès qui s'était soldé par un échec pour M. Hachemi : la Cour suprême avait rejeté l'appel sur la base du concept de l'immunité des États. Une autre Irano-Canadienne, Mme Homa Hoodfar, anthropologue et professeure à l'Université Concordia, avait également été torturée pendant plus d'une centaine de jours dans la prison d'Evin en 2016. Elle avait été arrêtée relativement à ses opinions politiques et écrits féministes.