C’est la photo dont tout le monde parle en France. Le président Emmanuel Macron en train de boxer contre un punching bag, en sueur, dents serrées, biceps bien en évidence. Politologues et experts en communication se perdent en conjectures. Pourquoi cette mise en scène ? Que veut nous dire Manu ? Est-ce un message à Poutine ?

Il boxe vraiment !

Fake news ? Pas exactement. Emmanuel Macron serait un véritable habitué des clubs de boxe. « Deux fois par semaine », il effectue « 45 minutes d’entraînement, d’échauffement, de la boxe pour le gainage », confiait sa femme Brigitte Macron à Paris Match, en novembre 2023. Début janvier, le président de la République était aussi apparu dans une courte vidéo sur le réseau social X, gants de boxe sur l’épaule, à 200 jours des Jeux olympiques de Paris. Mais le ton n’était pas aussi… combatif.

Indigence !

PHOTO HÉLÈNE VALENZUELA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Édouard Philippe (avec les gants bleus), alors premier ministre de la France, en novembre 2017, prenant la pause avec le champion de boxe thaïlandaise Bruno Brendan

CAPTURE D’ÉCRAN D’UN REPORTAGE DE LA CHAÎNE M6 Rachida Dati, ministre de la Culture de la France, lors d’une séance de boxe 1 /2



Entre amusement, admiration et frisson de la honte, la photo fait réagir en France. Certains y ont vu des clichés sexy, d’autres une mise en scène gênante véhiculant de vieux stéréotypes. Sur X, la députée écologiste Sandrine Rousseau a notamment parlé d’une « défaite du progressisme » et d’une « indigence de la communication politique ». Macron n’est pourtant pas le premier à jouer cette carte en France, comme en témoignent des photos de Valérie Pécresse, Rachida Dati ou Édouard Philippe qui circulent sur le web. « La boxe est assez compatible avec l’exercice de la force de l’État. C’est un sport violent, mais avec des règles, comme la politique », explique l’expert en communication Philippe Moreau-Chevrolet dans le quotidien Sud Ouest.

Des retouches ?

Communication politique, d’accord. Mais… ces biceps ? Vraiment ? Ooohhh, Manu, laisse-nous toucher… Plusieurs internautes se sont demandé si le cliché n’aurait pas été un peu beaucoup retouché, considérant que le principal intéressé est plutôt frêle de nature. Vérification faite : peu probable. La photo est signée Soazig de La Moissonnière, photographe officielle du président, qui l’a publiée sur son propre compte Instagram. Avec la polémique entourant le cliché « photoshoppé » de Kate Middleton, il serait étonnant qu’une photographe professionnelle se risque à exposer des photos trafiquées. Peut-être était-elle simplement « fière de sa shot » ?

Poutine, tiens ta garde…

PHOTO ALEXEY DRUZHININ, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président russe, Vladimir Poutine, photographié torse nu et à dos de cheval dans la ville sibérienne de Kyzyl, le 3 août 2009

Pourquoi publier cette photo ? Analystes et gérants d’estrade soutiennent que Macron voulait envoyer un nouvel avertissement à Vladimir Poutine, moins d’un mois après avoir laissé entendre qu’il pourrait envoyer des troupes au sol pour défendre l’Ukraine. Poutine est lui-même un expert de ces mises en scène athlétiques visant à donner l’image d’un chef d’État « en contrôle ». On l’a vu en habit de judo, en train de pêcher le brochet ou, mieux encore, torse nu sur un cheval ! « Ces photos relèvent du virilisme néo-populiste dont certains dirigeants sont aujourd’hui friands », analysait jeudi l’historien Éric Anceau, sur X. À noter que les élections européennes sont imminentes, et que le parti du président, à la traîne dans les sondages, cherche toujours à combler l’écart avec le Rassemblement national de Marine Le Pen, plus actif sur les questions de sécurité.

De Mao à Trudeau

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le premier ministre Justin Trudeau lors d’une séance d’entraînement, en octobre 2019, avec l’ex-boxeur Ali Nestor

PHOTO TIRÉE DE TWITTER Justin Trudeau avant son combat de boxe contre le sénateur conservateur Patrick Brazeau

PHOTO TIRÉE DE WIKIPEDIA COMMONS Le dirigeant chinois Mao nageant dans le Yangtsé, en 1956

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, faisant son jogging le 17 juillet 2009, près de Central Park, à New York 1 /4







Évidemment, tout ce théâtre ne nous impressionne pas, au Canada. Rappelons-nous Justin Trudeau en 2012, qui avait remporté un match de boxe véritable contre le sénateur conservateur Patrick Brazeau. Ce combat, organisé à des fins caritatives, est loin d’avoir nui à l’image de Trudeau pour la suite de sa carrière. La communication politique peut aussi passer par d’autres sports, comme en témoignent les photos de l’ex-président français Nicolas Sarkozy faisant son jogging, du président hongrois Viktor Orbán avec un ballon de soccer, voire de l’ancien dirigeant chinois Mao, dont les séances de nage étaient filmées à des fins de propagande. À l’inverse, Winston Churchill se vantait de préférer le cigare et le whisky aux salles de sport. À chacun son message…