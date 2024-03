La photo publiée par le palais de Kensington dimanche matin montrant pour la première fois depuis des mois la princesse Kate Middleton et ses enfants aurait été truquée, selon des agences de presse.

PHOTO FOURNIE PAR KENSINGTON PALACE, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

Étonnement en Angleterre : la photo publiée par le palais de Kensington dimanche matin montrant pour la première fois depuis des mois la princesse Kate Middleton entourée de ses enfants… aurait été retouchée. Trois agences de presse internationales ont annoncé retirer la photo en fin de journée.

« Nous retirons cette image à la suite d’une vérification post-publication », a indiqué l’agence de presse Associated Press en fin de journée dimanche. La photo en question montre la princesse de Galles souriante, entourée de ses trois enfants.

La toute première photo publique depuis sa chirurgie à la mi-janvier, suivi d’une mystérieuse convalescence. Cette photo mettait fin à une longue et inhabituelle absence médiatique, qui suscitait des spéculations sur son état de santé.

Or, l’annonce des différentes agences de presse vient au contraire renforcer les questions sur l’état de Kate Middleton.

La dernière apparition publique officielle de l’épouse du prince William remontait à la messe de Noël de la famille royale à Sandringham (est de l’Angleterre) fin décembre, il y a deux mois et demi. Une discrétion inédite pour la populaire princesse, dont les déplacements font très souvent la une des médias britanniques.

Dans cette photo officielle qui aurait été prise par William, selon le palais de Kensington – et publiée dimanche sur les comptes officiels du couple sur les réseaux sociaux – Kate est assise souriante sur une chaise de jardin, vêtue d’un jean, d’un pull et d’une veste sombre, entourée de ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, hilares.

Le reporter dédié à la famille royale pour ITV News a indiqué sur X dimanche soir que le palais de Kensington n’avait pas commenté les allégations des agences de presse, indiquant que l’image avait été « manipulée par le palais ».

D’autres détails à venir.

Avec l’Agence France-Presse