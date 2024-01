La hausse des cas de rougeole dans le monde depuis un an touche les pays où le virus est officiellement éliminé, mais où la couverture vaccinale est insuffisante

Une hausse « inquiétante », selon l’OMS

Pendant l’année 2023, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a comptabilisé 42 200 cas de rougeole en Europe, contre seulement 941 cas durant l’année 2022. C’est donc 30 fois plus de cas d’infections pour une maladie qui est considérée comme éliminée dans plusieurs pays du globe. Mais même quand la maladie est « éliminée », notamment dans certains pays européens, de nouveaux cas sont signalés, rapportés par des voyageurs qui ont contracté le virus dans des pays où il est endémique. Le Kazakhstan et la Russie sont les pays les plus touchés avec plus de 10 000 cas chacun. En Europe, 41 des 53 États membres de la « région européenne » de l’OMS ont signalé l’apparition de cas de rougeole en 2023.

PHOTO ALBERTO PIZZOLI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Hans Kluge, directeur régional de l’OMS

Nous avons constaté dans la région non seulement une multiplication par 30 des cas de rougeole, mais aussi près de 21 000 hospitalisations et 5 décès liés à la rougeole. C’est inquiétant. Extrait d’une déclaration de Hans Kluge, directeur régional de l’OMS, publiée le 23 janvier

PHOTO ANDREW TESTA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le Royal London Hospital, à Londres, en Angleterre

Le cas du Royaume-Uni

Sur 42 200 cas rapportés en Europe en 2023, 250 l’ont été au Royaume-Uni. C’est environ cinq fois plus que l’année précédente, selon les données de l’OMS. D’où cet appel lancé cette semaine par les autorités britanniques de santé publique : il faut augmenter la couverture vaccinale des enfants. Avec 85 % des enfants britanniques vaccinés contre la rougeole – et un niveau encore plus bas dans certains quartiers de Londres –, il s’agit d’un taux « trop bas pour maintenir une couverture sûre de la population [et] nous voulons qu’il atteigne environ 95 % », comme le préconise l’OMS, a déclaré Jenny Harries, directrice générale de l’Agence britannique de sécurité sanitaire. À l’évidence, indiquent les observateurs britanniques, la désinformation est une cause importante de la faible couverture vaccinale au pays. L’allégation, aujourd’hui largement discréditée, liant le vaccin contre la rougeole à l’autisme, dans les années 1990, continue de nuire aux efforts des équipes de santé publique.

PHOTO SCHNEYDER MENDOZA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une travailleuse de la santé prépare une dose de vaccin contre la rougeole, en Colombie, en mars 2018. 3,4 millions Nombre d’enfants britanniques de moins de 16 ans qui ne sont pas protégés contre la rougeole, selon le gouvernement

Surveillance au Québec

« Au Québec, la rougeole est une maladie qui est considérée comme éliminée », dit le Dr Nicholas Brousseau, médecin à l’INSPQ. « Il peut arriver qu’il y ait des cas de personnes qui l’ont attrapée lors d’un voyage, mais ça reste très faible. » Le vaccin combiné contre la rougeole, la rubéole et les oreillons – le vaccin RRO – est administré en deux doses, l’une à 12 mois, l’autre à 18 mois. « La couverture vaccinale contre la rougeole est très élevée. La quasi-totalité des parents font vacciner leurs enfants. Mais il y a toujours un petit pourcentage, 1 ou 2 %, qui ne sont pas vaccinés », dit le Dr Brousseau. L’INSPQ avait constaté, en 2021, une légère baisse de la vaccination contre la rougeole chez les enfants, baisse attribuée surtout à un retard de l’administration des doses en raison de la pandémie de COVID-19. De nouvelles données de 2023 sont en cours d’analyse.

Année de l’élimination de la rougeole dans les Amériques grâce à la vaccination Canada : 1998 États-Unis : 2000 Ensemble des Amériques : 2016

PHOTO TIRÉE DU SITE DES CDC Éruption cutanée consécutive à une infection à la rougeole

Peu courant, mais très contagieux

Avec seulement deux cas de rougeole diagnostiqués au Québec en 2023 (chez des personnes qui l’avaient contractée en voyage), les médecins sont peu habitués à en reconnaître les symptômes. L’infectiologue pédiatrique Marie-Astrid Lefebvre, de l’Hôpital de Montréal pour enfants, peut compter le nombre de cas vus en carrière « sur les doigts d’une main ». « La rougeole peut ressembler à d’autres virus respiratoires, avec de la fièvre, de la toux, de l’écoulement nasal, une conjonctivite, énumère-t-elle. Et ensuite, il y a la fameuse éruption cutanée qui apparaît quelques jours plus tard. » D’où l’importance pour les médecins de connaître la couverture vaccinale de l’enfant, s’il a bien reçu les deux doses du vaccin. Une infection à la rougeole peut nécessiter une hospitalisation. Elle peut provoquer une encéphalite (un cas sur 1000), des problèmes de surdité, de vision. Un décès survient dans un cas sur 3000.

12 Nombre de cas de rougeole au Canada en 2023, selon l’Agence de la santé publique

IMAGE TIRÉE DU SITE DES CDC Représentation du virus de la rougeole constellé de tubercules de glycoprotéines

Pendant ce temps, en Amérique du Nord

Dans la dernière semaine, les autorités de santé publique de la Saskatchewan ont lancé un avis de vigilance après qu’un cas de rougeole a été diagnostiqué à Saskatoon. La personne avait contracté la maladie lors d’un voyage à l’étranger. Depuis le début de l’année, des cas de rougeole ont également été rapportés au Delaware, dans l’État de Washington et au New Jersey. Cette semaine, à Philadelphie, une éclosion locale a touché une neuvième personne. L’éclosion a débuté en décembre lorsqu’un enfant non vacciné, exposé à la rougeole lors d’un séjour à l’hôpital, a été conduit à sa garderie avant la fin de la quarantaine qui lui avait été imposée. Jusqu’ici, sept enfants et deux adultes ont été contaminés par le virus.

61 millions Nombre de doses de vaccin contre la rougeole qui n’ont pas été administrées entre 2020 et 2022 aux États-Unis en raison de la pandémie de COVID-19

Avec l’Agence France-Presse