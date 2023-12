Chaque année, 110 personnes en moyenne sont emportées par les avalanches (31 décès et 26 blessés), d’après Météo-France.

Les deux victimes sont une mère et un fils britanniques

(Grenoble) Les deux personnes décédées dans une avalanche survenue jeudi dans le massif du Mont-Blanc dans l’est de la France sont une mère et son fils, des Britanniques qui skiaient en famille, encadrés par un moniteur dans un secteur hors-piste, a indiqué vendredi le parquet local.

La mère, âgée de 54 ans, et son fils de 22 ans, ont été retrouvés « ensevelis et décédés » lors de recherches qui ont mobilisé pendant près de cinq heures une vingtaine de secouristes, deux équipes cynophiles, un médecin et deux hélicoptères, a indiqué dans un communiqué Karline Bouisset, la procureure de Bonneville près de Grenoble.

Ils ont été emportés par une avalanche qui s’est déclenchée sur la commune de Saint-Gervais « vers 2300 mètres d’altitude en secteur hors-piste », a-t-elle dit, précisant que le phénomène pouvait avoir été causé « par deux skieurs de randonnée qui se situaient en amont ».

Ils faisaient partie d’un « groupe de cinq skieurs de nationalité anglaise tous issus de la même famille et encadrés par un moniteur de ski indépendant qu’ils connaissaient depuis plusieurs années », a précisé la procureure.

Aucun des membres de la famille n’était porteur de détecteur de victime d’avalanche, a relevé le parquet.

Selon le journal local Le Dauphiné Libéré, seul le guide, un professeur de l’école de ski internationale, en était muni. Pris dans la neige, il a pu être rapidement sorti par les pisteurs grâce à l’appareil et n’a été que légèrement blessé.

Une enquête a été ouverte pour « homicide involontaire ». Un expert est attendu sur les lieux vendredi matin et des autopsies auront lieu dans les prochains jours à Grenoble, selon le communiqué du parquet.

Le massif du Mont-Blanc est actuellement en niveau 2 sur 5 pour le risque avalanche, soit un risque limité, selon Météo-France.

