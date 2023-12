France Arrestation d’un homme soupçonné d’avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Noël

(Meaux) Un père de famille de 33 ans, soupçonné d’avoir tué le soir de Noël sa femme et leurs quatre enfants à leur domicile non loin de Paris « dans une scène de crime d’une très grande violence », a été interpellé mardi près des lieux du crime et souffre de troubles psychiatriques.