(Berlin) Les services ferroviaires dans certaines régions d’Allemagne ont été perturbés vendredi par une tempête qui a balayé le nord de l’Europe, faisant tomber des arbres et déclenchant des alertes d’inondations sur la côte de la mer du Nord. En Belgique, une femme a été tuée par la chute d’un arbre de Noël.

Associated Press

L’opérateur ferroviaire national Deutsche Bahn a annoncé des annulations sur les lignes reliant Hambourg et Hanovre à Francfort et Munich, tandis que les services longue distance reliant Hambourg à Kiel et Flensburg ne fonctionnaient pas, parmi d’autres perturbations.

La compagnie a indiqué que les chutes d’arbres ont endommagé les fils électriques aériens ou bloqué les voies, principalement dans le nord de l’Allemagne, mais aussi dans le centre du pays.

À Hambourg, le fleuve Elbe a inondé les rues autour du marché aux poissons de la ville, avec de l’eau jusqu’à hauteur de la taille par endroits.

Les autorités allemandes ont mis en garde contre une onde de tempête pouvant atteindre jusqu’à trois mètres ou plus au-dessus de la marée haute moyenne sur certaines parties de la côte de la mer du Nord vendredi.

À Audenarde, dans l’ouest de la Belgique, un sapin de Noël de 20 mètres s’est effondré sur trois personnes à l’occasion d’un marché très fréquenté jeudi, tuant une femme de 63 ans et blessant deux autres personnes.

« Les rafales de vent et les fortes pluies ont fait en sorte que l’arbre s’effondre », a déclaré le maire Marnic De Meulemeester. Le marché de Noël a immédiatement été fermé.

Aux Pays-Bas, les rues autour des ports ont été inondées pendant la nuit dans certaines villes de la mer du Nord, dont Scheveningen, la banlieue balnéaire de La Haye. Une femme aurait été grièvement blessée jeudi par la chute d’un arbre dans la ville de Wilp, dans l’est du pays.

Le gigantesque barrage anti-tempête de Maeslantkering, qui protège Rotterdam de la montée des eaux, a été automatiquement fermé pour la première fois en raison de la montée des eaux, ce qui signifie que les six principaux barrages anti-tempête qui protègent les Pays-Bas, pays de faible altitude, ont été fermés en même temps.

L’autorité nationale chargée de l’eau et des infrastructures a déclaré qu’il s’agissait également d’une première. Vendredi matin, les six barrières étaient à nouveau ouvertes, les vents s’étant calmés.

Au Royaume-Uni, des vents violents ont jeudi cloué au sol des vols dans certaines régions, suspendu les services ferroviaires et arrêté les traversiers écossais.