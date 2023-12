PHOTO EVGENIA NOVOZHENINA, ARCHIVES REUTERS

En août dernier, Alexeï Navalny a été condamné à 19 ans de prison pour « extrémisme », qu’il doit passer dans une colonie à « régime spécial », soit dans la catégorie d’établissements où les conditions de détention sont les plus rudes et qui sont d’ordinaire réservés aux condamnés à perpétuité et aux détenus les plus dangereux.