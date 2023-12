(Moscou) Les soutiens de l’opposant russe Alexeï Navalny, qui purge une peine de 19 ans de prison, ont affirmé lundi qu’ils cherchaient à le contacter en vain depuis bientôt une semaine et ne pas savoir où il se trouve.

Agence France-Presse

Ses avocats se sont rendus vendredi puis lundi dans « deux colonies pénitentiaires de la région de Vladimir [à l’est de Moscou, NDLR] où Alexeï Navalny pourrait se trouver » mais ont appris « qu’il n’y était pas », a déclaré sa porte-parole Kira Iarmich.

L’une de ces prisons a indiqué que l’opposant « ne figurait plus sur leurs registres », refusant de dire « où il avait été transféré », a-t-elle écrit sur X.

« Nous ne savons toujours pas où est Alexeï », a-t-elle affirmé. Un peu plus tôt, elle avait indiqué que cela faisait « six jours » que son équipe était sans nouvelle de lui.

Il a notamment manqué une audience au tribunal à laquelle il devait comparaître par visioconférence, absence justifiée par une panne d’électricité selon les autorités pénitentiaires, a ajouté Kira Iarmich.

« Ils se moquent de nous », a-t-elle dit.

Jusque là détenu dans la région de Vladimir, Alexeï Navalny doit être transféré selon sa nouvelle peine de 19 ans de prison pour « extrémisme », prononcée en août, dans une colonie pénitentiaire à « régime spécial ».

Les transferts d’une colonie pénitentiaire à une autre en Russie prennent souvent plusieurs semaines de voyage par train avec des étapes, les proches des détenus restant sans nouvelles pendant cette période.

Les colonies à « régime spécial », soit les établissements avec les conditions de détention les plus rudes du système carcéral russe, sont souvent situées dans des régions très isolées.

Arrêté en janvier 2021 Alexeï Navalny, 47 ans, alterne depuis bientôt trois ans les séjours à l’isolement avec des conditions de détention plus ou moins strictes.

Début décembre, les autorités russes ont engagé de nouvelles poursuites pour « vandalisme » contre le charismatique militant anticorruption, ce qui pourrait ajouter trois années de détention supplémentaires à sa peine.

« Jamais un détenu, placé à l’isolement depuis plus d’un an, n’avait eu une vie sociale et politique si riche », avait alors ironisé l’opposant, qui communique essentiellement via des messages transmis à ses avocats et publiés en ligne.

Il avait échappé de peu à la mort lorsqu’il avait été empoisonné en août 2020, passant plusieurs mois de convalescence en Allemagne.