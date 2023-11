Depuis plus d’un mois, la cité industrielle presque encerclée fait face aux assauts incessants des forces russes. Brièvement tombée aux mains des séparatistes prorusses armés par Moscou en 2014, elle marque depuis la ligne de front dans cette zone et symbolise la résistance ukrainienne.

(Kyiv) L’Ukraine a affirmé lundi que les Russes continuaient d’attaquer Avdiïvka, ville de l’est devenu l’un des points les plus chauds du front et où, selon des blogueurs pro-Kremlin, l’armée de Moscou a réussi des avancées durant le week-end.

Agence France-Presse

« L’ennemi continue à mener des offensives autour d’Avdiïvka », a déclaré à la télévision nationale Andriï Kovaliov, un porte-parole de l’armée ukrainienne, sans dire si ces attaques avaient été repoussées ou non.

La veille, l’armée avait cependant assuré que les raids russes avaient « échoué ».

Depuis plus d’un mois, cette cité industrielle presque encerclée fait face aux assauts incessants des forces russes. Brièvement tombée aux mains des séparatistes prorusses armés par Moscou en 2014, elle marque depuis la ligne de front dans cette zone et symbolise la résistance ukrainienne.

La chaîne Telegram Rybar, proche de l’armée russe et très suivie, a déclaré que les soldats russes s’étaient emparés samedi soir d’une « zone industrielle au sud-ouest d’Avdiïvka ».

Celle-ci se trouve « sur les hauteurs », ce qui « facilitera un futur assaut sur Avdiïvka », selon Rybar, qui rapporte aussi des « combats féroces » sur le flanc nord de la ville, près de l’usine de coke.

L’Institute for the Study of War (ISW), un centre d’analyse basé aux États-Unis, a également évoqué dimanche des « avancées confirmées » des Russes au nord-ouest et au sud-est d’Avdiïvka.

Les Ukrainiens ont eux « continué de contre-attaquer » dans la zone, sans toutefois réussir « d’avancées annoncées ou confirmées », a ajouté l’ISW.

L’armée ukrainienne mène depuis juin une contre-offensive très difficile dans l’est et le sud, se heurtant aux solides lignes russes.

Sur le front méridional, le porte-parole ukrainien Andriï Kovaliov a en revanche assuré que les troupes de Kyiv tenaient bon à Robotyné, village dont la libération fin août avait fait naître des espoirs de percée.

Les Russes ont tenté de « reprendre leurs positions », mais « n’ont pas réussi », a-t-il précisé.

Autour de Kherson, les troupes de Moscou se « concentrent sur la défense » et tentent de « chasser » les Ukrainiens de la rive occupée du fleuve Dniepr, où Kyiv dit avoir pris des positions, selon Andriï Kovaliov.

L’ancrage de positions ukrainiennes sur ce côté du Dniepr, confirmé par des blogueurs spécialisés russes ainsi que par des experts militaires, pourrait constituer la plus grosse poussée de l’armée ukrainienne depuis plusieurs mois.