(Kyiv) Au moins trois personnes ont été tuées et cinq blessées jeudi dans un bombardement russe dans la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, ont indiqué les autorités ukrainiennes, évoquant l’utilisation de bombes à sous-munitions.

Agence France-Presse

« Les Russes ont bombardé Tchornobayïvka dans la région de Kherson. On sait d’ores et déjà que le bombardement a été effectué à l’aide d’armes à sous-munitions », a indiqué sur Telegram le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak.

Selon le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko, ce « puissant bombardement d’artillerie » a fait trois morts et cinq blessés. « Plus de 60 bâtiments résidentiels et des fermes ont été endommagés », a-t-il indiqué sur Telegram.

Les bombes à sous-munitions sont une arme très controversée, car les charges qu’elles dispersent peuvent faire beaucoup de victimes civiles collatérales. La Russie comme l’Ukraine les utilisent.

Le chef de l’administration de Kherson, Roman Mrotchko, a de son côté fait état sur Telegram de bombardements russes sur les banlieues de la ville, qui ont blessé une femme de 51 ans.

Dans la région de Kherson, chaque camp est retranché sur une rive du Dniepr. La ville éponyme est régulièrement visée par les troupes russes depuis leur retrait de l’autre côté du fleuve fin 2022.

L’état-major ukrainien a de son côté affirmé jeudi que les forces russes continuent leurs tentatives d’encercler la place-forte d’Avdiïvka dans l’Est.

« Nos soldats tiennent fermement la défense, infligeant des pertes significatives à l’ennemi », a assuré un porte-parole, Andriï Kovalev.

Ville industrielle aujourd’hui largement détruite, Avdiïvka est la cible d’assauts d’ampleur des forces russes depuis plusieurs mois.