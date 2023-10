(Londres) Plus de 60 militants du groupe écologiste Just Stop Oil ont été arrêtés lundi à Londres devant le Parlement où ils ont lancé un mois de mobilisation contre les nouveaux projets pétroliers et gaziers du gouvernement britannique.

Agence France-Presse

Les arrestations de 62 activistes ont eu lieu dans la matinée sur la route autour de Parliament Square, où se trouve le palais de Westminster, a écrit la police londonienne sur X.

Les militants venaient de commencer à y défiler, perturbant la circulation.

Selon un communiqué de l’organisation Just Stop Oil, qui fait état de 65 arrestations, les policiers se sont positionnés en travers de la route pour empêcher les militants de marcher dans le calme, et ont immédiatement commencé à les interpeller.

Les activistes, habitués aux actions coup de poing, se sont dits prêts à défiler pacifiquement « aujourd’hui et tous les jours, jusqu’à ce que la police prenne des mesures pour poursuivre les vrais criminels, qui facilitent l’exploitation de nouveaux gisements de pétrole et de gaz ».

Chaque jour du mois de novembre, Just Stop Oil prévoit d’organiser des marches de ce type à Londres pour protester contre les centaines de licences pétrolières ou gazières supplémentaires en mer du Nord, accordées par le gouvernement britannique en juillet dernier, quitte à se faire arrêter.

Le gouvernement conservateur est très remonté contre les actions choc des organisations telles Just Stop Oil, impopulaires auprès des automobilistes, et a durci la législation pour permettre leur arrestation, donnant lieu à de nombreux procès ces derniers mois.

Il a, en parallèle, décidé d’accorder de nouvelles licences d’hydrocarbures, ce qui lui a valu des accusations de remettre en cause ses engagements climatiques. Il justifie sa politique par le besoin de sécurité énergétique alors que la consommation d’énergies fossiles se maintient pendant la transition vers les énergies renouvelables.