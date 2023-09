(Kyiv) Les troupes ukrainiennes ont percé la ligne de défense russe près de Bakhmout (est), a affirmé lundi le commandant des troupes terrestres de Kyiv, le général Oleksandre Syrsky.

Stanislav DOSHCHITSYN Agence France-Presse

Ce qu’il faut savoir Les troupes ukrainiennes ont percé la ligne de défense russe près de Bakhmout (est), a affirmé lundi le commandant des troupes terrestres de Kyiv, le général Oleksandre Syrsky.

L’Ukraine a revendiqué lundi la libération de 7 km 2 en une semaine dans l’est et le sud occupés par l’armée russe ;

en une semaine dans l’est et le sud occupés par l’armée russe ; L’armée ukrainienne a annoncé lundi avoir abattu 18 drones et 17 missiles lancés par la Russie lors de nouvelles attaques nocturnes contre son voisin ;

Plusieurs vice-ministres ukrainiens de la Défense ont été limogés lundi à la suite du renvoi, il y a deux semaines, du ministre de la Défense Oleksii Reznikov ;

La Géorgie a accusé un haut responsable ukrainien de préparer un coup d’État pour renverser le gouvernement de ce pays du Caucase ;

La situation des droits de l’Homme « s’est significativement dégradée » en Russie depuis l’invasion de l’Ukraine, selon l’ONU ;

Un drone explosif a été retrouvé pour la première fois en Bulgarie, sur la côte de la Mer Noire, pointant « une augmentation des risques liés à la guerre en Ukraine » ;

Moscou a fustigé Kyiv, qualifiant le gouvernement ukrainien de « russophobe et néonazi » devant la Cour internationale de justice.

Après la reprise du village d’Andriïvka et de Klichtchiïvka, « la ligne de défense de l’ennemi a été percée », a déclaré M. Syrsky, cité par le centre de presse de l’armée.

Ces petites localités « étaient un élément important de la ligne de défense russe qui se prolonge de Bakhmout à Gorlivka », a-t-il ajouté.

Les 72e, 31e et 83 brigades russes « ont été détruites et ont complètement perdu (leur) capacité de combattre » dans les batailles près de Bakhmout, a affirmé le général Syrsky.

« La situation générale dans la zone est demeure compliquée » et « des combats acharnés près de Bakhmout se poursuivent », a toutefois admis le militaire.

Après la perte des deux localités près de Bakhmout, l’armée russe « mène de nombreuses contre-attaques » en espérant de « reprendre les positions perdues » et se prépare à renouveler ses attaques plus au nord, dans la zone de Koupiansk et Lyman, a souligné M. Syrsky.

L’Ukraine a annoncé vendredi la reprise d’Andriïvka et dimanche de Klichtchiïvka situées toutes les deux au sud de la ville de Bakhmout.

Ville de 70 000 habitants avant l’invasion lancée par la Russie en février 2022, Bakhmout a été conquise en mai dernier par les forces russes après une des batailles les plus longues et sanglantes de cette guerre.

L’Ukraine a lancé une contre-offensive en juin pour reprendre les territoires occupés par la Russie, après avoir reçu des armements occidentaux et formé de nouveaux bataillons.

Les forces ukrainiennes ont presque aussitôt commencé à reprendre du terrain sur les flancs nord et sud de cette ville.

Frappes et « actes de sabotage »

L’armée russe a de son côté affirmé dans son rapport quotidien avoir bombardé en Ukraine des lieux de stockage de missiles de croisière Storm Shadow et de munitions à l’uranium appauvri, deux types d’armes fournies par Londres.

« L’objectif de la frappe a été atteint. Toutes les installations ont été touchées », a dit le ministère russe de la Défense.

La Russie a également annoncé avoir abattu dans la nuit plusieurs drones ukrainiens en Crimée annexée, dans la région de Moscou ainsi que dans celles de Belgorod et de Voronej, proches de l’Ukraine. Un type d’attaque devenu quasi quotidien.

Les autorités prorusses de Donetsk, un bastion des séparatistes de l’est de l’Ukraine, ont de leur côté signalé une frappe ukrainienne ayant endommagé le bâtiment de l’administration municipale.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait de larges panaches de fumée s’échappant de l’édifice.

En Russie même, les services de sécurité ont déclaré avoir arrêté dans une région frontalière de l’Ukraine deux membres d’un groupe armé pro-ukrainien qui « préparaient des actes de sabotage », au moment où « ils s’apprêtaient à mettre le feu à un bâtiment administratif ».

Ce groupe, la Légion « Liberté de la Russie », a été à l’origine de plusieurs incursions armées dans des régions frontalières de l’Ukraine.

Visites diplomatiques

Avec leur contre-offensive, les troupes ukrainiennes s’efforcent, dans l’est comme dans le sud, de couper les lignes logistiques de l’armée russe. Leur progression est toutefois lente, face aux champs de mines, tranchées et pièges antichars.

Le chef d’état-major américain Mark Milley a estimé dimanche que cette opération n’avait « pas échoué », contrairement à ce qu’a assuré à plusieurs reprises le président Vladimir Poutine, mais qu’il fallait s’attendre à un conflit très long.

Sur le plan diplomatique, Volodymyr Zelensky sera reçu jeudi à la Maison-Blanche pour de nouvelles discussions avec son homologue américain Joe Biden, dont le pays est le principal soutien militaire et financier de Kyiv.

De l’autre côté, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est attendu à partir de lundi et jusqu’à jeudi en Russie pour des pourparlers consacrés à la « sécurité ».

Wang Yi doit en particulier rencontrer son homologue Sergueï Lavrov, les deux hommes devant « concentrer leurs efforts sur le renforcement de la collaboration sur la scène internationale », selon Moscou.

Cette visite chinoise en Russie suit celle la semaine dernière du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a exprimé lundi ses « sincères remerciements » à Vladimir Poutine.

Le voyage de M. Kim dans l’Extrême-Orient russe, qui s’est achevé dimanche, n’a débouché sur « aucun accord », a affirmé le Kremlin, mais a révélé des liens militaires potentiels entre les deux pays.

Ce déplacement a ravivé les craintes occidentales que Pyongyang ne fournisse à Moscou des armes et des munitions pour sa guerre en Ukraine.

Les deux dirigeants étaient allés jusqu’à symboliquement s’offrir mutuellement un fusil.