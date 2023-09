(Helsinki) L’ancienne première ministre finlandaise Sanna Marin, battue aux élections législatives en avril avec son parti social-démocrate, a annoncé jeudi qu’elle renonçait à son siège de député pour rejoindre la fondation de Tony Blair.

Agence France-Presse

Elle a précisé avoir été nommée conseillère stratégique pour le Tony Blair Institute for Global Change.

« Je pourrai aussi travailler dans d’autres domaines. C’est un travail qui bénéficiera à toute la Finlande », a-t-elle dit à des journalistes.

Dans ses nouvelles fonctions, l’ancienne dirigeante finlandaise ajoute qu’elle « conseillera gouvernements et dirigeants d’autres pays sur des questions politiques que je connais ».

Mme Marin, bien que première ministre la plus populaire depuis le début du XXIe siècle en Finlande, n’avait pu faire mieux qu’une troisième place avec son parti aux élections d’avril, où elle a été devancée par le centre droit et le parti nationaliste.

Elle avait annoncé en mai qu’elle quitterait la tête du parti social-démocrate, excluant aussi un poste au gouvernement.

Évoquant le « grand honneur » d’avoir dirigé le gouvernement trois ans et demi durant, celle qui est devenue une figure internationale reconnue au cours de son mandat a aussi confié avoir vécu « des moments exceptionnellement difficiles ».

« Je dois franchement admettre que ma propre endurance a été mise à l’épreuve pendant ces années », a-t-elle expliqué en mai, une allusion aux controverses variées qui ont émaillé son mandat.