Turquie, Grèce et Bulgarie

De fortes pluies font au moins 14 morts

(Vólos) Au moins 14 personnes sont mortes mardi dans des pluies diluviennes en Turquie et en Bulgarie mais aussi en Grèce, à peine sortie d’un été d’incendies dévastateurs, et où sont tombées autant de précipitations qu’en un an, selon les autorités.