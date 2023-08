(Bucarest) Deux personnes ont été tuées et 56 blessées, dont plusieurs ont été transportées à l’étranger pour y être soignés, dans deux explosions samedi près de Bucarest dans une station de gaz liquéfié, ont annoncé les autorités roumaines.

Agence France-Presse

Trente-neuf pompiers qui intervenaient sur le site de cette station de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à Crevedia, au nord de la capitale, après la première explosion, ont été blessés lorsque la seconde explosion a eu lieu.

Les deux personnes mortes sont un couple, dont l’homme a fait une crise cardiaque, tandis que la femme, grièvement brûlée, est morte plus tard de ses blessures.

Parmi les blessés se trouvent également deux agents de police et deux gendarmes, a détaillé Raed Arafat, chef du département de secours, qui précise que certains de ces blessés souffrent de brûlures graves.

« Nous avons transféré deux pompiers et deux civils à l’étranger [pour être soignés] et d’autres suivront », a annoncé M. Arafat dans un communiqué.

Ces blessés ont été emmenés en Italie et en Belgique, selon le ministère roumain de la Défense.

La Roumanie a demandé assistance, via le mécanisme de protection civile de l’Union européenne, pour le traitement de 18 patients grièvement brûlés, et l’Autriche, l’Allemagne et la Norvège ont offert leur aide, a indiqué sur X le commissaire européen pour la Gestion des crises Janez Lenarcic.

Les raisons des explosions n’étaient pas encore connues, mais une enquête est en cours.

« Nous savons que la station n’était pas en service, et n’avait pas d’autorisation pour fonctionner », a déclaré M. Arafat.

Plus de 20 véhicules de pompiers ont été dépêchés sur les lieux, et la population a été évacuée dans un rayon de 700 mètres, a déclaré l’Inspection pour les situations d’urgence, dans un communiqué.

Le président roumain, Klaus Iohannis, a déploré sur Facebook une « tragédie » et d’ores et déjà réclamé une enquête.