(Athènes) Les pompiers grecs ont arrêté samedi deux hommes pour avoir délibérément déclenché des incendies de forêt alors que des centaines de pompiers luttent contre ces incendies qui ont fait au moins 21 décès.

Elena Becatoros Associated Press

Un homme a été arrêté à Evia pour avoir délibérément mis le feu à de l’herbe séchée dans la région de Karystos. Les pompiers ont déclaré que l’homme avait avoué avoir allumé quatre autres incendies dans la région en juillet et août.

Un deuxième suspect a été arrêté dans la région de Larissa, dans le centre de la Grèce, également pour avoir délibérément mis le feu à de la végétation. Les autorités judiciaires ont été informées dans les deux cas.

Les autorités ont déclaré que plusieurs incendies en Grèce ont été déclenchés par des mains criminelles au cours de la semaine dernière. On ne sait toujours pas ce qui a déclenché les plus grands incendies de forêt du pays, notamment dans la région nord-est d’Évros et d’Alexandroúpolis où presque tous les décès sont survenus, et un autre à proximité d’Athènes.

PHOTO MICHAEL VARAKLAS, ASSOCIATED PRESS

« Des incendiaires mettent le feu, mettant en danger les forêts, les biens et surtout les vies humaines », a déploré jeudi le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile, Vassilis Kikilias. « Ce qui se passe est non seulement inacceptable, mais aussi méprisable et criminel », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, neuf incendies avaient été allumés en l’espace de quatre heures jeudi matin dans la région d’Avlona, dans les contreforts nord du mont Parnitha, une montagne située à la limite nord-ouest d’Athènes qui est l’un des derniers espaces verts de la capitale. Un incendie majeur brûlait déjà sur le versant sud de la montagne.

« Vous commettez un crime contre le pays […] Nous vous trouverons. Vous serez tenus responsables devant la justice », a déclaré M. Kikilias en faisant référence aux autres incendiaires.

Plus tard dans la journée, la police a arrêté un homme de 45 ans soupçonné d’incendie criminel pour avoir allumé au moins trois incendies dans la région d’Avlona.

La Grèce a été frappée par le déclenchement quotidien de dizaines d’incendies au cours de la dernière semaine, car les vents violents et les conditions estivales chaudes et sèches se combinent pour attiser les flammes et entraver les efforts de lutte des pompiers.

Vendredi, les pompiers s’attaquaient à 111 incendies, dont 59 qui avaient éclaté dans les 24 heures entre jeudi et vendredi soir, a indiqué le service d’incendie.

La plupart sont attaqués dans les premiers stades, mais certains sont devenus des incendies massifs qui ont consumé les maisons et de vastes étendues de forêt.

Des tempêtes étaient prévues dans certaines régions de la Grèce samedi, et il y a eu des rapports de foudre causant des incendies de forêt près de la capitale grecque.

Plus de 290 pompiers, appuyés par cinq avions et deux hélicoptères, combattaient l’incendie d’Évros. Jeudi, l’incendie avait brûlé plus de 75 000 hectares de terres, selon le service de gestion des urgences Copernicus de l’Union européenne, qui utilise des images satellites pour fournir des données cartographiques.

Il y a également 260 pompiers, quatre avions et trois hélicoptères s’attaquaient à un autre incendie qui brûle depuis des jours sur le mont Parnitha, à la limite nord-ouest de la capitale grecque.

La Grèce a appelé d’autres pays européens à l’aide. L’Allemagne, la Suède, la Croatie et Chypre ont envoyé des avions, tandis que des dizaines de pompiers roumains, français, tchèques, bulgares, albanais et slovaques ont aidé au sol.

La Grèce impose des règles de prévention des incendies de forêt, généralement du début mai à la fin octobre, pour limiter les activités telles que le brûlage de la végétation séchée et l’utilisation de barbecues en plein air.

Depuis le début de la saison des incendies cette année, les responsables du service des incendies ont arrêté 163 personnes sur des accusations liées à l’incendie, a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis, dont 118 pour négligence et 24 pour incendie volontaire délibéré. La police a procédé à 18 autres arrestations, a-t-il précisé.