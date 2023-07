Depuis 2018, toujours plus d’hectares sont avalés par les flammes année après année : 117 356 hectares – plus de dix fois la superficie de Paris – partis en fumée dans l’UE en 2018, 295 835 hectares en 2019, 339 824 en 2020 et 470 359 en 2021.

L’Europe s’embrase de plus en plus

(Paris) « Hors de contrôle », « sans précédent », « gigantesques » : chaque année, les incendies de forêt en Europe sont plus violents et s’étalent sur une plus longue période, à l’instar de ceux sur l’île grecque de Rhodes, qui ont entraîné une opération d’évacuation de touristes sans précédent.

Laurence COUSTAL Agence France-Presse

Depuis 2018, toujours plus d’hectares sont avalés par les flammes année après année : 117 356 hectares – plus de dix fois la superficie de Paris – partis en fumée dans l’UE en 2018, 295 835 hectares en 2019, 339 824 en 2020 et 470 359 en 2021.

L’an dernier, en 2022, plus de 785 000 hectares ont été détruits, selon les chiffres du système européen d’information sur les incendies de forêt (Effis) et le programme européen sur le changement climatique Copernicus.

L’année 2017 reste tout de même la plus dévastatrice dans l’UE depuis la création de l’Effis en 2000, avec ses 988 087 hectares de végétation détruites.

Rappel de récents incendies marquants.

2023, la région d’Estrémadure en Espagne

Fin mai, alors que l’été n’est pas encore là, une superficie de près de 12 000 hectares (plus que celle de Barcelone) a déjà été réduite en cendres dans la région d’Estrémadure, dans l’ouest de l’Espagne. En plus du manque prononcé de précipitations, l’Espagne continentale avait atteint une température record pour le mois d’avril (38,8 °C).

2022, pins brûlés en Gironde

Forêts dévastées et campeurs évacués : des mégafeux dévorent en un été 30 000 hectares de forêts à La Teste-de-Buch, dans le Bassin d’Arcachon, et dans le secteur de Landiras et Hostens, au sud de Bordeaux. Avec près de 600 départs de feu et 48 000 personnes évacuées.

L’Espagne restera le pays le plus touché, avec près de 500 incendies et plus de 300 000 hectares brûlés (plus que la superficie du Luxembourg), selon l’Effis.

2021, de la Grèce à l’Italie

Début août, la Grèce est sévèrement frappée par des températures caniculaires. En deux semaines, plus de 46 000 hectares partent en fumée sur l’île Eubée, à 80 kilomètres à l’est d’Athènes.

Avec les incendies du Péloponnèse et de la grande périphérie de la capitale, plus de 100 000 hectares embrasés sur un été. Des centaines d’habitations, des pinèdes, des oliveraies brûlent, de même que des centaines d’animaux.

Au même moment, une vague de chaleur portée par l’anticyclone « Lucifer » touche l’Italie. Les pompiers font face, en Calabre, la pointe de la botte italienne, et en Sicile à des centaines d’incendies. Plus de 150 000 hectares sont détruits dans la péninsule sur l’année.

2017, année noire au Portugal

Le 17 juin, en pleine canicule, un gigantesque incendie de forêt se déclenche à Pedrogao Grande dans la région de Leiria, dans le centre du pays. Les flammes attisées par des vents très forts ravagent pendant cinq jours quelque 24 000 hectares de collines de pins et d’eucalyptus.

Avec 63 morts, la plupart périssant piégés dans leurs véhicules en tentant de fuir, cet incendie reste le plus meurtrier de l’histoire du Portugal. Après une nouvelle vague d’incendies à la mi-octobre, le bilan des incendies de forêt s’était alourdi à un total de 117 morts pour l’année.

2010, Moscou suffoque

En juillet et août, plus d’un million d’hectares de forêts, de tourbières et de broussailles sont ravagés par des incendies dans la région de Riazan (200 km au sud-est de Moscou), de Moscou et de Nijni-Novgorod, ainsi que dans la république de Mordovie.

La capitale russe suffoque dans la fumée, des missiles sont déplacés, les zones à risque nucléaire surveillées… Une soixantaine de personnes décèdent et près de 200 localités détruites.